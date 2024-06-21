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Зеленський призначив нового очільника Управління держохорони

П'ятниця 21 червня 2024 14:00
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Зеленський призначив нового очільника Управління держохорони Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський призначив начальника Управління державної охорони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ голови держави, який опублікований на сайті Офісу президента.

"Призначити Морозова Олексія Володимировича начальником Управління державної охорони України", - йдеться в указі.

Зазначимо, що інформація про Морозова у відкритих джерелах відсутня.

Скандал з УДО

7 травня цього року працівники Служби безпеки України викрили підготовку замаху на президента Володимира Зеленського, а також голову СБУ Василя Малюка та начальника ГУР Кирила Буданова.

Крім того, спецпризначенці затримали двох полковників Управління держохорони, які могли виконувати вказівки російської ФСБ.

Через декілька днів після скандалу Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Рудя з посади начальника УДО.

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Володимир Зеленський
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