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У Донецькій області працівники ДТЕК потрапили під обстріл РФ

П'ятниця 21 червня 2024 13:44
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У Донецькій області працівники ДТЕК потрапили під обстріл РФ Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Співробітники ДТЕК потрапили під російський обстріл під час ремонту обладнання в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ДТЕК в Telegram.

Ремонтна бригада компанії відновлювала повітряну лінію, пошкоджену росіянами напередодні.

Один з енергетиків отримав уламкове поранення, попри всі засоби захисту - частина уламків застрягла в бронежилеті.

"Наразі він отримав усе необхідне лікування", - повідомили у компанії.

Обстріли Донецької області

Збройні формування РФ продовжують обстрілювати мирні міста та села Донецької області, що розташовані поблизу лінії розмежування. Лише нещодавно жорстокого обстрілу зазнало село Нова Полтавка. Внаслідок цієї атаки семеро людей, серед яких безневинні діти, отримали поранення.

Крім того, вчора у Донецькій області під ворожий обстріл потрапила бригада енергетиків, в результаті чого один з них отримав поранення.

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