У Донецькій області працівники ДТЕК потрапили під обстріл РФ

Співробітники ДТЕК потрапили під російський обстріл під час ремонту обладнання в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ДТЕК в Telegram.

Один з енергетиків отримав уламкове поранення, попри всі засоби захисту - частина уламків застрягла в бронежилеті.

Обстріли Донецької області

Збройні формування РФ продовжують обстрілювати мирні міста та села Донецької області, що розташовані поблизу лінії розмежування. Лише нещодавно жорстокого обстрілу зазнало село Нова Полтавка. Внаслідок цієї атаки семеро людей, серед яких безневинні діти, отримали поранення.

Крім того, вчора у Донецькій області під ворожий обстріл потрапила бригада енергетиків, в результаті чого один з них отримав поранення.

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