ЗСУ відбивають території біля Вовчанська, ворог просунувся в районі Часового Яру: карти ISW

Українські війська відбили кілька позицій на північний схід від Вовчанська та просунулися вздовж вулиці Соборної. У той же час, російські окупанти мають просування до каналу Сіверський Донець-Донбас у центральній частині Калинівки (на північ від Часового Яру).

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Геолокаційні кадри, опубліковані 20 червня, показують, що ЗСУ нещодавно відвоювали кілька позицій на північний схід від Вовчанська і просунулися вздовж вулиці Соборної (північна частина міста).

Один із російських блогерів стверджує, що війська РФ завдали ударів по українських позиціях уздовж вулиць Гоголя та Олеся Досвітного в центрі Вовчанська, але ISW не виявив у свідчень зміцнення російських позицій у цьому районі. Аналітики припускають, що ЗСУ зберігають позиції в цьому районі, незважаючи на попередні заяви Росії.

Також блогер стверджує, що російські сили захопили дві будівлі на території Вовчанського агрегатного заводу. ISW не виявив візуального підтвердження цього твердження.

Інший російський блогер стверджував, що війська РФ займають позиції приблизно за 300 метрів від річки Вовча в районі Вовчанська. Ще один говорив, що російські сили просунулися на відстань до 1,55 кілометрів у напрямку селища Тихе (безпосередньо на схід від Вовчанська). Генштаб ЗСУ також повідомив, що Сили оборони відбили російські атаки в районі Тихого, що підтверджує попередні російські повідомлення про те, що українські сили відвоювали цей населений пункт.

Також представник української групи військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин повідомив, що з ранку 20 червня російські атаки в районі Волчанська стали менш інтенсивними.

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Російські війська 19 і 20 червня продовжували наступальні дії на рубежі Куп'янськ, Сватове, Кремінна, але підтверджених успіхів не досягли.

За твердженнями російських блогерів, війська РФ просунулися на глибину до 1,13 км по фронту завширшки 2 км на захід від Площанки (на північ від Кремінної) і на глибину до 300 м у лісовому масиві біля Торська. Однак ISW поки не виявив візуальних підтверджень.

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Нещодавно війська РФ провели механізовану атаку чисельністю приблизно у взвод на Сіверському напрямку. Як повідомляється, станом на 20 червня противник досяг незначних успіхів в інших частинах цього району.

Того ж дня ДПСУ опублікувала геолокаційні кадри, на яких українські війська відбивають напад росіян чисельністю приблизно до взводу, що рухалися на південний схід від Виїмки (на південний схід від Сіверська). У їхньому складі був один танк і два БМП. Російський блогер також повідомив, що росіяни атакували під Виїмкою.

Інший блогер стверджує, що РФ просунулися на відстань до 1 км на південний захід від Роздолівки (на південь від Сіверська та південний захід від Виїмки). Ще один блогер каже, що армія РФ просувається далі на північ у Білогорівці (на північний схід від Сіверська). Проте, аналітики ISW не помітили візуальних свідчень промоції росіян у цих районах.

Генштаб ЗСУ повідомляв, що 19 і 20 червня українські війська відбили російські атаки на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського та в районі Роздолівки.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 19 червня, видно, що росіяни просунулися до берега каналу Сіверський Донець-Донбас у центральній частині Калинівки (на північ від Часового Яру) у районі, де канал проходить під землею.

Аналітики роблять висновок, що якщо війська РФ зможуть належним чином скористатися цим наступом, вони зможуть атакувати Часів Яр з півночі та погрожувати українським позиціям у центрі міста без необхідності перетинати канали, щоб увійти до населеного пункту. Зазначається, що російські сили поки що не змогли перетнути канал у тому місці, де він проходить над землею в мікрорайоні Канал (самий схід Часового Яру).

Російські блогери також повідомляють про російські успіхи в районі каналу у Калинівці. Представник української групи військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин 20 червня зазначив, що війська РФ відновили піхотні фронтальні атаки на напрямку Часового Яру після того, як нещодавно зазнали більших втрат під час невдалих механізованих наступів.

19 і 20 червня окупанти продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку (на південний захід від Часового Яру і на захід від Горлівки), але підтверджених успіхів не мали.

Аналітики повідомляють, що російські загарбники нещодавно просунулися на північний захід і південний захід від Авдіївки.

Так, геолокаційні кадри, опубліковані 20 червня, показують, що росіяни досягли незначних успіхів на південному березі Самойлова яру на північний схід від Сокола (північний захід Авдіївки), що загалом відповідає заявам російських військових.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 19 червня, показують, що російські сили просунулися на північному березі Карлівського водосховища (південний захід Авдіївки), а російські блогери аналогічно повідомили про успіхи РФ в районі водосховища 20 червня.

Блогери також стверджували, що російські війська наступали на околиці Карлівки та на захід від Нетайлово (як на південь від Карлівського водосховища, так і на південний захід від Авдіївки), а також у районі Яснобродівки (на захід від Авдіївки), але ISW не виявив візуальних підтверджень цих тверджень.

Волошин зазначив, що російські сили використовують менше бронетехніки в атаках на захід від Авдіївки, аніж раніше, і тепер покладаються на невеликі групи легкої піхоти на квадроциклах чи мотоциклах, щоб спростити пересування вздовж лісосмуг.

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 червня, показують, що підрозділи російської 155-ї бригади морської піхоти нещодавно трохи просунулися на захід від селища Солодке (на південний захід від Донецька). Російські блогери також стверджували, що війська РФ на мотоциклах просувалися в цьому районі.

Аналітики зазначають, що 19 та 20 червня російські війська продовжували наземні атаки на захід від Донецька в межах Красногорівки, Георгіївки та Максимільянівки, а також на південний захід від Донецька в районі Перемоги, Костянтинівки, Парасков'ївки та Водяного.

20 червня російські війська продовжили наземні атаки у прикордонному районі Донецько-Запорізької області в районі села Урожайне та Временівки (обидва на південь від Великої Новосілки).

"Південна вісь"

20 червня позиційні бої тривали на заході Запорізької області в районі Малої Токмачки (на північний захід від Роботино), але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не відбулося.

19 та 20 червня позиційні бої тривали на східному лівобережжі Херсонської області, у тому числі в районі Кринок.

Російський блогер повідомив, що один із російських військовослужбовців, який діяв на Херсонському напрямку, заявив, що у російських сил виникають проблеми через ефективну радіоелектронну боротьбу ЗСУ (РЕБ).