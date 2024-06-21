Україна наступного тижня отримає 1,9 млрд євро від ЄС у рамках Ukraine Facility

Європейський союз надасть Україні 1,9 млрд євро вже наступного тижня. Допомогу передають у рамках програми на 50 млрд євро (Ukraine Facility).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса на пресконференції.

За його словами, наступні два транші можуть відбутися восени.

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, в ЄС затвердили програму Ukraine Facility, яка передбачає передачу Україні 50 млрд євро фінансової допомоги до 2027 року.

Програма також передбачає, що влада України має запроваджувати реформи для продовження отримання коштів.

Україна вже отримала кілька траншів у рамках програми. Із розмір становив 4,5 млрд євро та 1,5 млрд євро.

Більш детально про умови, які має виконати Україна для отримання коштів, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.