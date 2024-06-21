ua en ru
Пт, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Уражені НПЗ, місця зберігання "Шахедів" й не тільки. Генштаб підтвердив нічні удари по РФ

П'ятниця 21 червня 2024 11:38
UA EN RU
Уражені НПЗ, місця зберігання "Шахедів" й не тільки. Генштаб підтвердив нічні удари по РФ Ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом останніх днів Сили оборони України здійснили низку успішних ударів по важливих об'єктах на території Російської Федерації. Були уражені нафтопереробні заводи (НПЗ), місця зберігання "Шахедів" й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Ніч на 20 червня

Підрозділи ЗСУ та Служби безпеки України (СБУ) уразили:

  • склад пально-мастильних матеріалів ворога в Тамбовській області;
  • нафтобазу "Енемська" в Республіці Адигея.

В районі нафтобази було зафіксовано щонайменше п'ять вибухів. Після цього там почалася пожежа.

Зокрема підтверджено, що під час удару по складу пально-мастильних матеріалів в Тамбовській області було пошкоджено як мінімум одну ємність із нафтопродуктами.

Ніч на 21 червня

Безпілотники атакували Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи.

Зокрема були уражені радіолокаційні станції й центри радіолокаційної розвідки російських терористів в Брянській області та тимчасово окупованому Криму.

Ба більше, сьогодні вночі у Краснодарському краї були уражені:

  • місця зберігання й підготовки до застосування Shahed-136;
  • навчальні корпуси, пункти управління та зв'язку розрахунків "Шахедів".

Внаслідок удару була зафіксована серія вибухів, а також пожежа з подальшою детонацією.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та припинити збройну агресію Росії проти України", - додали у Генштабі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Генштаб ВСУ Війна в Україні
NEWS
Як РПЦ "взяла в заручники" православну віру та виправдовує війну проти України
Як РПЦ "взяла в заручники" православну віру та виправдовує війну проти України
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України