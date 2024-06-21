Українські сили оборони зламали плани ворога з окупації Борової у Харківській області, - Юсов

Українські захисники зламали плани окупантів у напрямку Борової у Харківській області. Втрати ворога у живій силі та техніці значні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Водночас Юсов наголосив, що потенційно загроза залишається і українські Сили безпеки й оборони вивчають ситуацію, готуючись до різноманітних сценаріїв.

"Так, він (ворог - ред.) намагається підтягувати резерви і потенційна загроза залишається, але наразі мова не йде про формування нових потужних угруповань для поточного повторення ситуації", - пояснює Юсов.

Що передувало

Раніше бійці Третьої штурмової бригади повідомили, що окупанти почали наступ і використовують танкові полки для виходу на кордони Луганської області на Борівському напрямку.

Пізніше речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що керівництво Сил оборони України в курсі ситуації та готує відповідь окупантам.

Днями глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що росіяни формують певне ударне угруповання на Борівському напрямку. На тлі цього найближчим часом влада може оголосити про проведення примусової евакуації дітей у цій громаді.

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