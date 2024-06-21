Україна отримає перший транш від заморожених активів Росії до кінця літа

Україна ймовірно отримає перший транш з доходів від заморожених російських активів до кінця літа. Його розмір складатиме 1,5 млрд євро (1,6 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на європейського комісара із питань торгівлі Валдіса Домбровскіса .

Як нагадав Домбровскіс, у травні було погоджено використання доходів від заморожених російських активів на користь України.

"За нашими оцінками, цього року завдяки нашим заходам буде доступно до 3 мільярдів євро (3,21 млрд доларів), і ми очікуємо здійснити перший платіж у розмірі 1,5 мільярда євро до літніх канікул", - додав він.

Єврокомісар додав, що в першу чергу увага на використанні цих доходів буде зосереджена на військовій підтримці України.

"Ми працюємо на повну силу, щоб вже найближчим часом провести першу закупівлю", - наголосив Домбровскіс.

Заморожені активи Росії

Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, партнери Києва заморозили активи країни-терориста. Мова йде про близько 300 млрд доларів, втім точної цифри немає. Ці активи включають золото-валютні резерви Центрального банку Росії, які зберігаються в іноземних фінансових установах. Київ наполягав на тому, щоб кошти були передані Україні, втім союзники переймались через репутаційні, а також юридичні ризики.

21 травня, Рада Європейського союзу схвалила передачу Україні доходів від заморожених активів Росії. Ба більше, вже в червні країни G7 домовились про передачу Україні 50 млрд доларів, для яких будуть використані відсотки від заморожених активів.