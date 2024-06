РФ "вперше скинула" на Україну нову бомбу ФАБ-3000? Що кажуть в Повітряних силах та ISW

"Російські війська застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування та корекції (УМПК), щоб вперше завдати удару по українських позиціях у Харківській області", - йдеться у звіті ISW від 20 червня.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, російські джерела широко поширили нібито кадри першого удару ФАБ-3000 М-54 по українському дислокаційному пункту в Липцях Харківської області 20 червня, зазначивши, що нібито бомба спричинила значні руйнування, навіть впавши за 10 метрів від наміченої мети.

Перевірити достовірність кадрів, які розповсюдили російські пропагандисти, наразі не можна. Так, в ISW, посилаючись на дані російських пропагандистів пишуть, що удар 20 червня нібито "не був особливо точним, але радіус ураження ФАБ-3000 компенсує його недостатню точність".

A first by Russia: Three-ton FAB-3000 "guided" bomb was used on Ukrainian target in Kharkiv.



The bomb was clearly off target, but the consequences were still serious. pic.twitter.com/dDqiAz79wL