РФ "вперше скинула" на Україну нову бомбу ФАБ-3000? Що кажуть в Повітряних силах та ISW

В Росії заявляють про нібито "перше використання" авіабомби ФАБ-3000 М-54. Не виключено, що окупанти встигли модифікувати радянську зброю, начинивши її новим модулем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW, Defense Express та спікера Повітряних сил Іллі Євлаша в ефірі телемарафону.

"Російські війська застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування та корекції (УМПК), щоб вперше завдати удару по українських позиціях у Харківській області", - йдеться у звіті ISW від 20 червня.

Кадри "удару" в Липцях

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, російські джерела широко поширили нібито кадри першого удару ФАБ-3000 М-54 по українському дислокаційному пункту в Липцях Харківської області 20 червня, зазначивши, що нібито бомба спричинила значні руйнування, навіть впавши за 10 метрів від наміченої мети.

Перевірити достовірність кадрів, які розповсюдили російські пропагандисти, наразі не можна. Так, в ISW, посилаючись на дані російських пропагандистів пишуть, що удар 20 червня нібито "не був особливо точним, але радіус ураження ФАБ-3000 компенсує його недостатню точність".

A first by Russia: Three-ton FAB-3000 "guided" bomb was used on Ukrainian target in Kharkiv.



The bomb was clearly off target, but the consequences were still serious. pic.twitter.com/dDqiAz79wL — Clash Report (@clashreport) June 20, 2024

У Defense Express зазначають, що сама бомба дійсно промахнулась, але справа в тому, що шляхом постійного нарощування калібру бомби, росіяни якраз і намагаються компенсувати недоліки системи навігації та керування комплектів УМПК.

Що кажуть у Повітряних силах

У Повітрянх силах ЗСУ вже бачили це відео. Однак там зазначають, що про справді "нове" застосування остаточно можна буде говорити, коли офіційно вдасться зібрати уламки чи хоча б ознайомитися з місцем.

"Тому необхідно трошки зачекати до того, поки вдасться дослідити це місце і вже з впевненістю повідомити нашим глядачам про те, що це саме був за тип боєприпасу. ФАБ -3000 - це досі рідкий такий випадок. Імовірно, якщо експертиза все ж таки підтвердить, то це стане одним із перших випадків, коли росіяни застосували таку потужну авіаційну бомбу", - сказав спікер Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Що відомо про цю бомбу

Аналітики ISW зазначають, що колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час візиту до Нижегородської області вперше оголосив про серійне виробництво ФАБ-3000, варіантів німих бомб вагою понад 3000 кілограмів, які можна переробити в керовані плануючі бомби з додаванням модифікації УМПК у березні 2024 року.

"У випадку з ФАБ-3000 М-54 - це про боєприпас довжиною 3,3 метра, діаметром (по стабілізатору) у 1 метр, загальною вагою 3067 кг, з яких близько 1200 кг вибухової речовини. Тому, з огляду, на це, промах бомби навіть на декілька десятків метрів вже має менше значення, ніж у порівнянні із ФАБ-250 чи ФАБ-500", - йдеться у статті Defense Express.

Російські джерела раніше високо оцінювали виробництво ФАБ-3000, але зазначали, що їх вага та загальні розміри ускладнять доставку російськими тактичними літаками.

Тому, як додають у Defense Express, основним питанням залишається носій цих ФАБ-3000 з УМПК, "хоча очевидно, що мова йде про фронтовий бомбардувальник Су-34", який на центральному пілоні наче може нести боєприпаси вагою до 4 тонн. Також під питанням дальність скидання такого боєприпасу, яка може бути меншою ніж у бомб меншого калібру.

Як вплине застосування ФАБ-3000 М-54

На думку аналітиків ISW, той факт, що російські сили з’ясували, як запускати ФАБ-3000, якщо це дійсно підтвердиться, "є значною подією" і збільшить руйнівний потенціал постійних атак Росії плануючими бомбами проти українських сил та інфраструктури.

"Російські війська вже збільшили використання керованих і некерованих плануючих бомб проти України, зокрема в Харківській області, до руйнівного ефекту, і якщо російські війська зможуть запустити масовий залп із ФАБ-3000 (або навіть важчих керованих плануючих бомб), вони зможуть завдати ще більшої шкоди українським фронтовим позиціям та критичній інфраструктурі", - впевнені аналітики.