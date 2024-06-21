В ЄС затвердили дату початку переговорів України про вступ до блоку

Посли країн Європейського союзу дали "принципову згоду" на відкриття переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою, які розпочнуться 25 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Point.

"Посли дали принципову згоду на рамки переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою. Бельгійське головування скличе перші міжурядові конференції 25 червня", - повідомило джерело видання. Воно зазначило, що рішення має бути офіційно затверджено на зустрічі міністрів 21 червня. Оновлено 14:01. Рада ЄС офіційно погодила початок переговорів з Україною і Молдовою Про це йдеться у повідомленні на сторінці Бельгійського головування в ЄС. "Рада ЄС ухвалила загальну позицію ЄС, включаючи рамкові умови для переговорів, для проведення переговорів про входження з Україною і Молдовою. Це відкриває шлях для початку переговорів у вівторок, 25 червня, у Люксембурзі", - зазначено в заяві. Там також проінформували, що о 15:30 відбудеться міжурядова конференція з Україною, а о 18:00 - міжурядова конференція з Молдовою.