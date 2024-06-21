Росіяни намагаються просунутись в районі Калинівки та Часового Яру, - Генштаб

Станом на 13:00, від початку доби, 21 червня, на лінії фронту відбулось 64 боєзіткнення. Ворог проявляє активність на Краматорському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Наразі загальна кількість ворожих атак на лінії бойового зіткнення досягла 64. Найбільшу активність ворог продовжує проявляти на Покровському напрямку", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку терористи застосували керовані авіаційні бомби по районах Липців, Зеленого та Нескучного.

На Куп’янському напрямку загальна кількість атак зросла до восьми. Два боєзіткнення тривають в районі Синьківки.

На Лиманському напрямку боєзіткнення точаться в районах Серебрянського лісу та Невського.

На Сіверському напрямку тривають бої в районі Верхньокам’янського. Це вже восьма спроба атакувати на напрямку.

На Краматорському напрямку ворог проявляє активність в районах Калинівки та Часового Яру. Росіяни вже вісім разів намагались просунутись. Наразі три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку найбільша кількість атак. Бої наразі тривають у районах Воздвиженка, Новоалександрівки, Сокола й Новопокровська. Загалом кількість боєзіткнень зросла до 25.

На Курахівському напрямку активних штурмових дій противник не проводить. Атаки в районах Костянтинівки та Парасковіївки відбито.

Ситуація на фронті

Як писали аналітики Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони відбили кілька позицій на північний схід від Вовчанська та просунулися вздовж вулиці Соборної. Ворог тим часом має просування до каналу Сіверський Донець-Донбас у центральній частині Калинівки.

Ознайомитись з ранковим зведенням Генштабу можна за посиланням.