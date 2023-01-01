Patriot і не тільки. Яку ще західну зброю може отримати Україна

Система протиракетної оборони Patriot

У другій половині грудня Білий дім оголосив про надання чергового пакету військової допомоги майже на 2 млрд доларів. У ньому було анонсовано поставку першої батареї комплексу протиракетної оборони Patriot. Важлива новина збіглася з несподіваним візитом президента України Володимира Зеленського до США.

Переговори про Patriot велися понад рік. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеба, з перших днів українська сторона чула лише відмови. Але кінцеве рішення означає, що чергове табу було знято, і можна розраховувати на певний поступ у постачанні зброї та від європейських країн. Зокрема, Німеччина теж вивчає питання по Patriot.

Також стало відомо, що для України розроблено спеціальний план підготовки військових. Стандартне навчання займає близько року, але очікується, що батарея зможе заступити на бойове чергування раніше ніж через 6 місяців. Зеленський на прес-конференції з президентом США Джо Байденом натякнув, що однією батареєю поставки не обмежаться.

"Після Patriot ми ще раз дамо сигнал президенту Байдену, що ми хотіли б ще отримати Patriot", - зазначив він.

Зенітно-ракетний комплекс Patriot призначений для захисту військових баз та великих адміністративних і промислових центрів від нападів з повітря. Система виробляється з 1960-х років, але завдяки постійним модернізаціям досі залишається основою протиракетної оборони США та країн НАТО.

Фото: Україна отримає батарею ракетних систем Patriot (GettyImages)

Patriot здатний одночасно виявити до 100 цілей, а найсучасніша версія MIM-104 Patriot PAC-3 може збивати балістичні ракети. Що важливо у світлі можливих постачань іранських зразків Росії.

Основні характеристики:

дальність знищення аеродинамічних цілей - 160 км.

дальність знищення балістичних цілей - 50 км.

максимальна висота знищення цілей - 24,2 км.

кількість ракет у пусковій установці - до 4 ракет PAC-2, до 16 ракет PAC-3 MSE

кількість цілей, які можуть обстрілюватися одночасно - 8

ймовірність ураження цілі 0,8 (у бойових умовах 0,4 - 0,6)

час розгортання з маршу - 30 хвилин

Зазначимо, вартість пуску однієї ракети оцінюється в 3 млн доларів. Батарея Patriot включає до восьми пускових установок, кожна з яких може нести чотири ракети MIM-104 або МIM-109 або до 16 ракет ERINT. Таким чином, залежно від типу зарядженої батареї може одночасно випускати від 32 до 128 ракет.

Детальніше про Patriot читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Зенітно-ракетний комплекс SAMP/T (Mamba)

У грудні прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що Україна розраховує на постачання французької системи ППО Mamba. Це назва зенітно-ракетних комплексів SAMP/T, яка прижилася у французькій армії.

"Насамперед ми потребуємо протиракетної та протиповітряної оборони. Це, безумовно, система Patriot, система IRIS-T, яку ми отримали від Німеччини, система Crotale, яку ми отримали від Франції. Зараз ми просимо і чекаємо допомоги французькою системою Mamba, яка також допоможе нам боротися з іранськими дронами та російськими ракетами", - заявив він в інтерв'ю телеканалу LCI-TF1.

Фото: Україна отримає зенітно-ракетний комплекс Mamba (defense.gouv.fr)

Україна давно надіслала запит на систему SAMP/T. За словами французького посла Етьєна де Понсена, Франція та Італія вже схвалили його і готові виконати наполегливе прохання.

За даними газети Challenges, Париж позитивно відреагував на можливість поставки Mamba, але тривали обговорення з італійською стороною. Очевидно, останні перешкоди у цьому питанні подолано.

Про те, скільки таких установок може отримати Україна, невідомо, але на озброєнні Італії та Франції стоять 20 та 40 комплексів відповідно.

SAMP/T Mamba - це протиракетна система середньої дальності, призначена для захисту поля бою та важливих об'єктів (таких як аеропорти та морські порти) від повітряних загроз. Ключовими компонентами є ракета-перехоплювач Aster 30 та багатофункціональний радар Arabel.

Основні характеристики:

пускова установка оснащена 8 ракетними контейнерами

запуск ракет виконується за 10 секунд

ракети Aster 30 оснащені модифікованою системою наведення, детонатором та боєголовкою спрямованого вибуху.

максимальна швидкість ракети - 1400 м/с

висота ураження цілі - від 50 метрів до 20 км.

дальність ураження цілі - від 50 до 100 км залежно від висоти

Ці комплекси показали здатність збивати тактичні балістичні ракети на відстані від 15 до 35 кілометрів. Та й за ключовими характеристиками SAMP/T перевершують американські Patriot.

Детальніше про це - у матеріалі "Альтернатива Patriot? На що здатні французькі ЗРК Mamba, які просить Україна".

Зенітні системи Skynex

Німецький концерн Rheinmetall взявся за виробництво нових систем протиповітряної оборони Skynex для України. Зокрема, буде виготовлено дві одиниці, контракт оцінюється в 182 млн євро, всі витрати на себе бере федеральний уряд Німеччини.

Skynex є системами ППО ближньої дії на кшталт раніше поставлених німецьких зенітних самохідок Gepard. Але ця технологія позиціонується як новий стандарт у системі протиповітряної оборони. І здатна знищувати рої безпілотників, а також літаки та крилаті ракети.

Зенітні гармати на Skynex ведуть ефективний вогонь на відстані до 4 км. Постачання очікується на початку 2024 року, але не виключено, що німецькі партнери можуть прискоритися.

Докладніше про них читайте у матеріалі "Новий стандарт ППО. Україна може отримати системи Skynex: що про них відомо".

Легкі танки Bradley

Крім систем протиповітряної оборони, українська сторона зацікавлена в бойовій техніці. І поки на Заході не готові оголосити про постачання танків типу Abrams або Leopard, за даними Bloomberg, адміністрація Джо Байдена безпосередньо розглядає можливість передати бойових машин M2 Bradleу.

На думку експертів, ці машини можуть забезпечити значне збільшення бойових можливостей Збройних сил України, оскільки, за своєю суттю, є легкими танками.

Фото: американська бойова машина піхоти М2 Bradley (Getty Images)

Американські війська застосовували ці БМП у війнах у Перській затоці, Іраку та Афганістані. Протягом двох іракських кампаній екіпажі Bradleу знищили більше бронетехніки супротивника, ніж танки Abrams.

Основні характеристики:

Екіпаж - три особи

Десант - 6 осіб

Тип броні - сталеві екрани та алюмінієва броня корпусу

Калібр та марка гармати - 25-мм M242 Bushmaster

Кулемети - 7,62-мм М240С (2200 набоїв)

Інше озброєння: два протитанкові ракетні комплекси TOW (М2)

Потужність двигуна - 500 кінських сил

Швидкість по шосе - 66 км/год

Запас ходу - 490 км

Зазначимо, почин американських партнерів могли підтримати й у Німеччині. При тому, що Rheinmetall вже відновив 16 бойових машин піхоти Marder для України, але постачання досі блокує федеральний уряд.

Крилаті ракети Storm Shadow

На жаль, поки що підтвердженої інформації немає, але британський міністр оборони Бен Воллес анонсував, що ракети Storm Shadow обговорюватимуться з українськими колегами.

Це авіаційна крилата ракета класу "повітря - земля", призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, які добре захищені засобами протиповітряної оборони. Вона може застосовуватися в будь-який час доби, складних метеоумов і при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії.

Дальність її польоту становить понад 250 кілометрів, а висота - 30-40 метрів. Втім, є різні модифікації цієї ракети, залежно від яких характеристики можуть відрізнятись.

Чого ще хоче Україна

Як пише Politico, президент України Володимир Зеленський у ході свого візиту до США просив у Джо Байдена про постачання сучасних танків та літаків. Але той "залишився непохитним". У Білому домі продовжуються дискусії про переозброєння України і там побоюються, що це нібито може спровокувати ескалацію російсько-української війни. Але, як наголошують у Politico, ймовірно, після відправки Patriot у Вашингтоні переглянуть визначення ескалаційної зброї.

На думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, українські військові вже наступного року отримають сучасні ударні Grey Eagle, танки західного зразка та ракети ATACMS, здатні атакувати цілі на відстані близько 300 км.

"Наступного року, так (є впевненість, - ред.). Але це залежатиме і від ситуації в полі бою", - наголосив він.

Міністр оборони Олексій Резніков більш стриманий у прогнозах, оскільки союзники України мріють про початок мирних переговорів та угоду.

"Не сьогодні - завтра, післязавтра, післяпіслязавтра. Вони думають, можливо, зміниться режим чи персоналії в Кремлі, і з кимось треба буде сідати і домовлятися", - наголосив він.