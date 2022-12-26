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Швидше, ніж зазвичай. США розробили спецплан підготовки Patriot для України

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Україна, Понеділок 26 грудня 2022 20:40
Швидше, ніж зазвичай. США розробили спецплан підготовки Patriot для України Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що уряд США розробив спеціальний план для пришвидшеної підготовки українських військових до роботи на системах Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Кулеба розповів виданню, що уряд США розробив спеціальний план підготовки ракетної батареї Patriot, яка запрацює в Україні значно менш ніж за шість місяців. Він також зазначив, що зазвичай навчання займає до року.

Міністр також додав, що він "абсолютно задоволений" результатами візиту президента Володимира Зеленського до США минулого тижня.

Нагадаємо, 21 грудня Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні. Крім того, до нього увійшла система протиракетної оборони Patriot.

Також РБК-Україна писало, що у Німеччині пообіцяли вивчити питання подальших постачань зброї до України після того, як Сполучені Штати Америки схвалили передачу Києву систему Patriot.

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