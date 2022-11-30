Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати

Україна хоче отримати зенітно-ракетні комплекси Patriot для захисту від російських ударів з повітря та постійно просить західних союзників про поставки. Питання загострюється на тлі постійної загрози ракетних атак та можливого застосування балістичних варіантів.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про комплекси Patriot та перспективи їхнього отримання.

Час прийшов

Про те, що Україні потрібні американські комплекси Patriot, кажуть далеко не перший рік. У тому числі через те, що система протиракетної оборони відсутня як така у Збройних силах - є лише протиповітряна оборона (ППО) у складі ВПС та Сухопутних військ.

Зокрема, 2015 року питання розгортання протиракетної оборони порушував тодішній секретар РНБО Олександр Турчинов, посол у США Валерій Чалий говорив про намір української сторони придбати три комплекси по 750 млн доларів за одиницю, у жовтні 2018 року такі плани підтверджував президент Петро Порошенко.

У квітні 2021 року голова Офісу президента Зеленського Андрій Єрмак конкретно заявляв, що Україна повинна мати ракети Patriot. А Олексій Резніков, який на той момент обіймав посаду міністра з питань тимчасово окупованих територій, зазначав, що саме США мають допомогти з розгортанням системи ПРО.

Цього разу тему Patriot підігрівають побоювання, що Росія отримає іранські балістичні ракети для ударів по Україні. Оскільки наявними засобами збити ракети такого типу практично неможливо. Як заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, на сьогодні є інформація про те, що Росія могла домовитися про поставки ракет дальністю 300 та 700 кілометрів.

"Проти балістичних ракет, на жаль, немає у нас ефективного захисту. Це балістика, вона летить фактично з космосу, летить на величезній швидкості вниз. Збивати їх фактично нереально, але протидіяти можна", - пояснив він.

За словами тепер уже міністра оборони Резнікова, переговори про поставки необхідних зенітно-ракетних комплексів постійно йдуть на різних рівнях - від президентів до радників та головних дипломатів.

Фото: Олексій Резніков каже, що переговори про постачання Patriot йдуть на різних рівнях (Віталій Носач/РБК-Україна)

"Всі залучені до цього. Але аргументи ті ж самі: система Patriot дуже дорога і складна в освоєнні, треба вчитися не один місяць", - зазначив він.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у свою чергу вважає, що час "патріотів" уже настав.

Що таке ЗРК Patriot

Зенітно-ракетний комплекс Patriot (MIM-104A) призначений для прикриття військових баз та великих адміністративних та промислових центрів від нападів з повітря. Здатний одночасно виявити до 100 цілей.

Систему почали створювати ще у 1960-х, але завдяки постійним модернізаціям вона залишається основою протиракетної оборони США та країн НАТО. Найсучасніша версія MIM-104 Patriot PAC-3 здатна збивати балістичні цілі.

Цей комплекс є лише складовою системи ППО і для повноцінної роботи ма отримувати дані від літаків та супутників. В американській армії розрахунок Patriot функціонує у складі батальйону, який включає командний пункт, ремонтну роту та від 4 до 6 батарей. Кожна батарея має шість пускових установок, РЛС, машину зв'язку, польову електростанцію та станцію керування вогнем. Загальний штат батареї - від 70 до 90 осіб, а батальйону - близько 600.

Основні характеристики:

дальність знищення аеродинамічних цілей - 160 км ракетою PAC-2;

дальність знищення балістичних цілей - 50 км ракетою PAC-3 MSE;

максимальна висота знищення цілей - 24,2 км;

кількість ракет у пусковій установці - до 4 PAC-2, до 16 PAC-3 MSE;

кількість цілей, які можуть обстрілюватися одночасно - 8 (у секторі 90 градусів);

ймовірність ураження цілі 0,8 (у бойових умовах 0,4 - 0,6);

система наведення: на середній ділянці - радіокомандна; на кінцевій - радіолокаційна TVM;

час розгортання з маршу - 30 хвилин.

Вартість пуску однієї ракети з ЗРК Patriot оцінюється в 3 млн доларів.

Як вони можуть допомогти Україні

За оцінкою української розвідки, Росія вже використала 80% своїх сучасних ракет. Але навіть без урахування іранських поставок у агресора ще є 120 балістичних ракет для оперативно-тактичного комплексу "Іскандер". Лише за жовтень було випущено 25 таких ракет, з яких вдалося збити три. І лише дефіцит стримує росіян від ширшого їхнього застосування.

Якщо запаси поповняться іранськими ракетами Fateh-110 або Zolfaghar, країна-агресор може подвоїти атаки. У таких умовах лише кілька батарей Patriot дозволили б закрити велику ділянку повітряного простору.

"Зрозуміло, що якщо (дальність ракети, - ред.) 150 км, то розмістивши комплекси на певній відстані один від одного, можна перекрити чотирма установками досить велику ділянку повітряного простору", - наголосив Ігнат.

За оцінками військового експерта Михайла Самуся, щоб захистити всю територію України, вистачило б близько 20 комплексів.

"У НАТО повно старих систем протиракетної оборони Patriot...Вже можна було давно навчити наших хлопців працювати з Patriot, передати нам, наприклад, 20 комплексів і всі - ми перекрили б територію України", - зазначив він.

Фото: близько 20 систем Patriot можуть закрити всю Україну (GettyImages)

Крім того, такі системи дозволять якнайдалі виявляти пуски ракет і якнайдалі їх знищувати - а не безпосередньо над населеним пунктом. На думку експерта, Заходу вдалося б у такий спосіб вибити останній козир з рук президента Росії Володимира Путіна, який тягне час і сподівається, що Україна не отримає сучасну ПРО.

Польський інцидент

У середині листопада під час масштабного російського удару по Україні впала ракета у прикордонному польському селі Пшеводув. Слідству ще належить з'ясувати, чия вона саме, але лише через кілька днів Німеччина запропонувала Польщі додаткову батарею Patriot.

Очікується, що її перекинуть на кордон з Україною. За словами польського міністра оборони Маріуша Блащака, залишається визначити версію системи, що передається, терміни перекидання і як довго батарея перебуватиме в країні. Водночас у Варшаві виступають за передачу Patriot одразу до України.

"З військової точки зору було б краще, якби вони були розташовані в Україні, щоб також захищати польську територію, тоді вони найбільше ефективно захищали б і Україну, і Польщу. Але рішення залишається за німецькою стороною", - зазначив президент Анджей Дуда.

Проте німецька сторона, схоже, продовжує демонструвати стриманість у питаннях військової допомоги Україні. Як заявила міністр оборони Крістіне Ламбрехт, ці Patriot є складовою протиповітряної оборони НАТО і не можуть бути розгорнуті за межами альянсу. А представник Міноборони Арно Коллац уточнив, що Берлін є максимально зацікавленим у тому, щоб ці засоби протиракетної оборони залишалися в системі НАТО.

На думку Юрія Ігната, батарея Patriot на українській території могла б закрити небо ще на підступах до Європи та запобігти повторенню інциденту у Пшеводуві. Але поки що доводиться сподіватися на розміщення в безпосередній близькості до кордону.

"З початку вторгнення Росії ми просили весь світ захистити, закрити наше небо, надати зброю, літаки. Дуже хотілося, щоби це сталося. Хоча б на тій ділянці фронту захистити наше небо цими комплексами", - додав він.

Захід не виключає поставки

Прямо зараз у Бухаресті (Румунія) триває саміт НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Як зазначив генсек Єнс Столтенберг, країни якраз ведуть дискусію щодо можливих поставок Patriot для України.

"Наші дискусії стосуються надання нових систем, як, наприклад, Patriot. І зараз з цього приводу йде дискусія. Але вона також стосується й того, щоб гарантувати ефективність уже поставлених систем", - зазначив він напередодні.

Очевидно, все залежить від позиції США, оскільки це американські озброєння, і саме Вашингтон грає першу скрипку в НАТО. Тим не менш, CNN з посиланням на джерела в Пентагоні зазначає, що поставки розглядаються, оскільки протиповітряна оборона України є головним пріоритетом союзників.

Фото: США поки не готові поставити Україні системи Patriot (howstuffworks.com)

Водночас, прес-секретар Міноборони Пет Райдер чітко заявив про те, що зараз поставки Patriot не плануються. За його словами, треба враховувати, що такі системи вимагають достатньо суттєвої підтримки, обслуговування та підготовки персоналу.

"Жодна з цих систем не функціонує за принципом "підключи та працюй", ви не можете просто з'явитися на полі бою і почати їх використовувати. Ми враховуємо такі деталі, коли йдеться про більш передові системи", - додав він.

Заяви союзників України не пройшли непоміченими у Росії. Заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв істерично заявив, що Patriot на українській території стануть так званою "законною ціллю" для російських військ.