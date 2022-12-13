Альтернатива Patriot? На що здатні французькі ЗРК Mamba, які просить Україна

Україна чекає від західних партнерів на допомогу у зміцненні системи протиповітряної оборони. Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю французьким медіа розповів про запит на зенітно-ракетні комплекси Mamba, які за низкою характеристик перевершують американські системи Patriot.

Запит на Mamba

Як зазначив Денис Шмигаль, насамперед Україна потребує протиракетної та протиповітряної оборони.

"Це, безумовно, система Patriot, система IRIS-T, яку ми отримали від Німеччини, система Crotale, яку ми отримали від Франції. Зараз ми просимо і чекаємо на французьку систему Mamba, яка також допоможе нам боротися з іранськими дронами та російськими ракетами. Це речі, які справді можуть захистити нашу інфраструктуру", - наголосив прем'єр.

Зазначимо, хоча в ЗМІ системи Mamba поки широко не висвітлювалися, інформація про запит на їхні поставки не є новиною. Справа в тому, що це назва зенітно-ракетних комплексів SAMP/T, яка прижилася у французькій армії. Сьогодні такі ЗРК розгорнуто у Франції та Італії, і саме на допомогу від них розраховує Україна.

За даними La Reppublica, домовленість про спільні поставки є. Передбачається, що якщо рішення буде прийнято остаточно, Італія передасть радари, а Франція - пускові установки. Про можливу кількість поки що нічого невідомо, але, згідно з даними з відкритих джерел, на озброєнні цих країн стоять 20 та 40 комплексів відповідно.

Фото: терміни поставок ЗРК Mamba наразі невідомі (defense.gouv.fr)

Видання Reuters ще у листопаді з посиланням на представника італійської правлячої коаліції підтверджувало, що Італія готова розпочати постачання SAMP/T. Конкретні терміни невідомі, але оптимізм вселяє рішення уряду постачати зброю до України весь наступний рік і сьогоднішня обіцянка прем'єрки Джорджії Мелоні наростити обсяги військової допомоги.

Щодо французької частини угоди, то про неї майже нічого невідомо. До цього Україна вже зверталася до Парижа з проханням передати одну або кілька батарей SAMP/T, але там відповіли, що вільні комплекси мають несправні акумулятори та потрібен час на приведення їх у робочий стан.

Потребу новітніх систем ППО президент Володимир Зеленський обґрунтував у зверненні до лідерів країн G7 11 жовтня - наступного дня після першої масштабної атаки на українську енергетику, яка призвела до перебоїв з електропостачанням по всій країні.

"Важливо, щоб ми мали достатньо ракет до наданих систем ППО та ПРО... Пане президент Франції, пані прем'єр Італії, ми дуже очікуємо на поставки систем SAMP/T. Якщо це можливо, то вони потрібні вже найближчими місяцями", - зазначив він.

Чим цікавий ЗРК Mamba

Це сучасна протиракетна система середньої дальності, призначена для захисту поля бою та важливих об'єктів (таких як аеропорти та морські порти) від усіх можливих повітряних загроз. Комплекс виробляється компанією Eurosam - спільним підприємством MBDA та Thales. SAMP/T були розгорнуті збройними силами Франції та Італії у 2011 році.

Ключовими компонентами є ракета-перехоплювач Aster 30 та багатофункціональний радар Arabel. Система здатна працювати у надзвичайних умовах різноманітних перешкод та електронних засобів протидії.

Пускова установка

Пускову установку комплексу Mamba оснащено 8 ракетними контейнерами. З кожної такої установки ракета може бути випущена за 10 секунд. Повністю система складається з чотирьох ракет-носіїв, багатофункціонального радара Thales Arabel з системою ідентифікації "свій-чужий", модуля ураження на базі командно-контрольної машини та автомобільного електрогенератора.

Крім того, пускові установки супроводжують по дві вантажні машини з запасними ракетами для перезарядки.

Ракета Aster 30

ЗРК Mamba використовує ракети Aster 30 block 1 з модифікованою системою наведення, детонатором та боєголовкою спрямованого вибуху. Максимальна швидкість ракети становить 1400 м/с, вона здатна перехоплювати цілі на висоті від 50 метрів до 20 кілометрів.

Проти авіаційних цілей, що летять на висотах понад 3 км, максимальна дальність ураження Aster 30 становить 100 км. Якщо така ціль знаходиться на висоті менше ніж 3 км, то дальність ураження скорочується до 50 км.

Дана ракета має високу маневреність. До середини курсу керується за допомогою оновлених даних про ціль, що передаються радаром. На етапі самонаведення ракета спрямовується електромагнітно-активною головкою самонаведення, яка спочатку була розроблена для ураження крилатих ракет. Aster 30 також має невелику фугасну боєголовку, тому для ураження цілі не обов'язкове пряме влучання.

Мобільність Mamba

Ракетна установка розміщується на транспортно-збірній машині Renault 8×4 Kerax – це мілітаризовані шасі та тягачі. Усі елементи ЗРК SAMP/T можуть передислокуватися протягом короткого часу. Самі системи можуть змінювати розташування до кілька разів на добу.

Альтернатива Patriot

Основна роль SAMP/T відводиться захисту розгорнутих військових підрозділів та життєво важливих об'єктів. Наприклад, Франція використовує їх для захисту своїх авіабаз. Вони можуть збивати літаки та ракети, у тому числі крилаті та протирадіолокаційні.

Але найцікавіше, що ці комплекси показали здатність збивати тактичні балістичні ракети на відстані від 15 до 35 кілометрів. І це дуже актуально для України, особливо в умовах ймовірний поставок іранських ракет такого типу для Росії.

Навесні 2013 року Італія та Франція вперше розгорнули комплекси в рамках архітектури НАТО для успішного перехоплення балістичної ракети. У ході навчань її було випущено з літака і після приблизно 300 км балістичного польоту було успішно знищено ракетою-перехоплювачем Aster 30.

З урахуванням відмови західних союзників передати Україні системи Patriot, комплекси SAMP/T можуть стати єдиним більш менш надійним захистом.

Детальніше про американські системи читайте у матеріалі "Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати".

Причому за ключовими характеристиками SAMP/T перевершують Patriot. Якщо пускова установка Patriot має 4 ракети, то SAMP/T відразу 8, а це означає, що один дивізіон таких ЗРК буде набагато ефективнішим. Крім того, ракети Aster 30 є всеракурсними, тобто пускові установки можуть вести вогонь по цілях у будь-яких напрямках.

Фото: комплекси SAMP/T перевершують Patriot за ключовими характеристиками (mbda-systems com)

Що стосується цифр, то дальність ураження аеродинамічних цілей у Patriot становить 80 км, тоді як у SAMP-T вже 100 км. Також останні можуть вражати балістичні цілі на дальності до 35 км, тоді як Patriot - трохи більше 20 км. А це менше майже вдвічі. За дальністю виявлення цілі - 600 проти 200 км на користь франко-італійських систем.

Ще один аргумент - розрахунок. Оскільки SAMP/T є новітнім і цифровим комплексом, його розрахунок становить 14 осіб, і це може зіграти значну ролі у швидкості навчання екіпажу в порівнянні з Patriot, для керувати яким треба 90 осіб.

Чи реально їх отримати та скільки треба Україні?

Як пише профільне видання Defence Express, комплекси SAMP/T - це найкраще, що є в арсеналі засобів протиракетної оборони Франції та Італії. На користь того, що Україна все-таки може їх отримати, говорять кілька факторів. Зокрема, наявність 60 ЗРК на озброєнні потенційних донорів говорить про те, що поставка кількох батарей не стане критичним ударом по обороноздатності цих країн.

Але ключовим може стати те, що компанія-виробник Eurosam активно пропонує свою продукцію на експорт. І використання в бойових умовах в Україні покаже доведену бойову ефективність, яка працює на просування краще за відеоролики.

Оскільки заявлена дальність перехоплення ракетами Aster 30 становить 100 км, то навіть незначна кількість 9 батарей SAMP/T вздовж кордонів з Білоруссю, Росії та лінії фронту, ймовірно, може якісно закрити український повітряний простір.