Кулеба розповів, як Україна отримала системи Patriot
Україна більше, ніж рік вела переговори з США про постачання систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"Нам як мед, так і ложкою. Ми більше року боролись за Patriot, отримали їх, і всі такі: Patriot, це звісно, добре, але що у нас там з танками та ATACMS? Коли отримаємо танки й ATACMS, думаю, скажуть, що це, звісно, добре, але що у нас з авіаносцями і підводними атомними човнами, коли ми їх отримаємо?" - сказав він.
Кулеба закликав залишатися в раціональному полі і розуміти, що надання ППО Patriot - це не просто чергове рішення, а психологічний перелам.
За його словами, з перших днів, коли Україна почала говорили про Patriot з американцями, ми чули "ні". А те, що це сталося, - це ще одне свідчення, що чергове табу зняте, чергова стіна впала.
Міністр також сумнівається, що інші теми щодо постачання допомоги будуть складнішими за Patriot.
"Вони не реалізуються, можливо, всі одночасно в один день, але це як в комп'ютерній грі, ти відкриваєш рівні один за одним", - сказав він.
Кулеба зазначив, що з усіх типів зброї, Patriot було отримати найскладніше, оскільки йдеться про дуже складну і дорогу технологію, технологія-символ.
"Я не кажу, що ми отримаємо всю зброю за тиждень чи за місяць, але я не очікую нічого складнішого за історію з Patriot", - сказав він.
До того ж, за словами міністра, що б не говорили європейські союзники США по НАТО, вони все одно орієнтуються на рішення Штатів. Так було з артилерією, коли американці прийняли рішення про постачання, і вони погодились, так було з HIMARS. Кулеба зазначив, що після передачі Patriot від США, Україна буде говорити про поставки й з іншими європейськими союзниками.
Нагадаємо, 21 грудня США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшла система ППО Patriot.
Кулеба зазначав, що уряд США розробив спеціальний план для пришвидшеної підготовки українських військових до роботи на системах Patriot.
Окрім того, у Німеччині пообіцяли вивчити питання подальших постачань зброї до України після того, як США схвалили передачу Києву систему Patriot.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.