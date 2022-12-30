Кулеба розповів, як Україна отримала системи Patriot

Україна більше, ніж рік вела переговори з США про постачання систем протиповітряної оборони Patriot.

"Нам як мед, так і ложкою. Ми більше року боролись за Patriot, отримали їх, і всі такі: Patriot, це звісно, добре, але що у нас там з танками та ATACMS? Коли отримаємо танки й ATACMS, думаю, скажуть, що це, звісно, добре, але що у нас з авіаносцями і підводними атомними човнами, коли ми їх отримаємо?" - сказав він.

Кулеба закликав залишатися в раціональному полі і розуміти, що надання ППО Patriot - це не просто чергове рішення, а психологічний перелам.

За його словами, з перших днів, коли Україна почала говорили про Patriot з американцями, ми чули "ні". А те, що це сталося, - це ще одне свідчення, що чергове табу зняте, чергова стіна впала.

Міністр також сумнівається, що інші теми щодо постачання допомоги будуть складнішими за Patriot.

"Вони не реалізуються, можливо, всі одночасно в один день, але це як в комп'ютерній грі, ти відкриваєш рівні один за одним", - сказав він.

Кулеба зазначив, що з усіх типів зброї, Patriot було отримати найскладніше, оскільки йдеться про дуже складну і дорогу технологію, технологія-символ.

"Я не кажу, що ми отримаємо всю зброю за тиждень чи за місяць, але я не очікую нічого складнішого за історію з Patriot", - сказав він.

До того ж, за словами міністра, що б не говорили європейські союзники США по НАТО, вони все одно орієнтуються на рішення Штатів. Так було з артилерією, коли американці прийняли рішення про постачання, і вони погодились, так було з HIMARS. Кулеба зазначив, що після передачі Patriot від США, Україна буде говорити про поставки й з іншими європейськими союзниками.