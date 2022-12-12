Україна запросила у Франції системи ППО Mamba, - Шмигаль

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Дениса Шмигаля французькому телеканалу LCI-TF1 .

"Насамперед ми потребуємо протиракетної протиповітряної оборони. Це, безумовно, система Patriot, система IRIS-T, яку ми отримали від Німеччини, система Crotale, яку ми отримали від Франції. Наразі ми просимо і чекаємо на допомогу французькою системою Mamba, яка також допоможе нам боротися з іранськими дронами і з російськими ракетами. Це речі, які справді можуть захистити нашу інфраструктуру", - сказав Шмигаль.

Він також додав, що другим пріоритетом є гаубиці, починаючи від французьких систем CAESAR і закінчуючи будь-якими гаубицями 155 калібру натовського стандарту.

"Ми також потребуємо артилерійських снарядів будь-яких калібрів.Росія щодня вистрілює у бік української армії від 50 до 70 тисячі артснарядів. Звісно, ми потребуємо у нашій обороні хоча б третини цієї кількості щодня", - сказав він.

Шмигаль також додав, що, звісно ж, Україна просить і танки натовського стандарту.

"Це також німецькі танки Leopard 2, американські танки Abrams та інші танки натовських стандартів. Якщо Франція нам зможе допомогти танками, ми також будемо вдячні", - заявив прем'єр.