У Німеччині зробили заяву щодо постачання Marder в Україну

Німеччина не постачала Україні бойову машину піхоти (БМП) Marder. Те саме стосується й інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Німеччини.

"Постачання бойової машини піхоти Marder зі складів Бундесверу в Україну чи інші країни не здійснювалося", - констатують у відомстві.

У Міноборони Німеччини вирішили зробити відповідну заяву "у зв'язку зі збільшенням кількості хибних повідомлень в Інтернеті".

Як повідомлялось, німецька компанія Rheinmetall відновила 16 бойових машин піхоти Marder для України, але поставки почати поки неможливо через перешкоди з боку Берліна.

Нагадаємо, у Німеччині почалися проблеми із бойовими машинами піхоти Puma. Вони вже у 2023 році мали використовуватися силами швидкого реагування НАТО.

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