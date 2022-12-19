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У Німеччині зробили заяву щодо постачання Marder в Україну

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Німеччина, Понеділок 19 грудня 2022 13:03
У Німеччині зробили заяву щодо постачання Marder в Україну Фото: Німеччина не постачала Україні БМП Marder (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Німеччина не постачала Україні бойову машину піхоти (БМП) Marder. Те саме стосується й інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Німеччини.

У Міноборони Німеччини вирішили зробити відповідну заяву "у зв'язку зі збільшенням кількості хибних повідомлень в Інтернеті".

"Постачання бойової машини піхоти Marder зі складів Бундесверу в Україну чи інші країни не здійснювалося", - констатують у відомстві.

Як повідомлялось, німецька компанія Rheinmetall відновила 16 бойових машин піхоти Marder для України, але поставки почати поки неможливо через перешкоди з боку Берліна.

Нагадаємо, у Німеччині почалися проблеми із бойовими машинами піхоти Puma. Вони вже у 2023 році мали використовуватися силами швидкого реагування НАТО.

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