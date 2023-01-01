Patriot и не только. Какое еще западное оружие может получить Украина

Система противоракетной обороны Patriot

Во второй половине декабря Белый дом объявил о выделении очередного пакета военной помощи почти на 2 млрд долларов. В нем была анонсирована поставка первой батареи комплекса противоракетной обороны Patriot. Важная новость совпала с неожиданным визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.

Переговоры о Patriot велись более года. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулеба, с первых дней украинская сторона слышала только отказы. Но конечное решение означает, что очередное табу было снято, и можно рассчитывать на определенное продвижение в поставках оружия и от европейских стран. В частности, Германия тоже изучает вопрос по Patriot.

Также стало известно, что для Украины разработан специальный план подготовки военных. Стандартное обучение занимает около года, но ожидается, что батарея сможет заступить на боевое дежурство раньше, чем через 6 месяцев. Зеленский на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом намекнул, что одной батареей поставки не ограничатся.

"После Patriot мы еще раз дадим сигнал президенту Байдену, что мы бы хотели еще получить Patriot", - отметил он.

Зенитно-ракетный комплекс Patriot предназначен для защиты военных баз и крупных административных и промышленных центров от нападений с воздуха. Система производится с 1960-х годов, но благодаря постоянным модернизациям до сих пор остается основой противоракетной обороны США и стран НАТО.

Фото: Украина получит батарею ракетных систем Patriot (GettyImages)

Patriot способен одновременно выявить до 100 целей, а самая современная версия MIM-104 Patriot PAC-3 может сбивать баллистические ракеты. Что важно в свете возможных поставок иранских образцов России.

Основные характеристики:

дальность уничтожения аэродинамических целей - 160 км

дальность уничтожения баллистических целей - 50 км

максимальная высота уничтожения целей - 24,2 км

количество ракет в пусковой установке - до 4 ракет PAC-2, до 16 ракет PAC-3 MSE

количество целей, которые могут обстреливаться одновременно - 8

вероятность поражения цели 0,8 (в боевых условиях 0,4 - 0,6)

время развертывания с марша - 30 минут

Отметим, стоимость пуска одной ракеты оценивается в 3 млн долларов. Батарея Patriot включает до восьми пусковых установок, каждая из которых может нести четыре ракеты MIM-104 или МIM-109 либо же до 16 ракет ERINT. Таким образом, в зависимости от типа заряженная батарея может одновременно выпускать от 32 до 128 ракет.

Более подробно о Patriot читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Зенитно-ракетный комплекс SAMP/T (Mamba)

В декабре премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что Украина рассчитывает на поставку французской системы ПВО Mamba. Это название зенитно-ракетных комплексов SAMP/T, которое прижилось во французской армии.

"В первую очередь, мы нуждаемся в противоракетной и противовоздушной обороне. Это, безусловно, система Patriot, система IRIS-T, которую мы получили от Германии, система Crotale, которую мы получили от Франции. Сейчас мы просим и ждем помощи французской системой Mamba, которая также поможет нам бороться с иранскими дронами и российскими ракетами", - заявил он в интервью телеканалу LCI-TF1.

Фото: Украина получит зенитно-ракетный комплекс Mamba (defense.gouv.fr)

Украина давно направила запрос на систему SAMP/T. По словам французского посла Этьена де Понсена, Франция и Италия уже одобрили его и готовы выполнить настойчивую просьбу.

Причем по данным газеты Challenges, Париж положительно отреагировал на возможность поставки Mamba, но продолжались обсуждения с итальянской стороной. По всей видимости, последние препятствия в этом вопросе преодолены.

О том, сколько таких установок может получить Украина, неизвестно, но на вооружении Италии и Франции стоят 20 и 40 комплексов соответственно.

SAMP/T Mamba - это противоракетная система средней дальности, предназначенная для защиты поля боя и важных объектов (таких как аэропорты и морские порты) от воздушных угроз. Ключевыми компонентами являются ракета-перехватчик Aster 30 и многофункциональный радар Arabel.

Основные характеристики:

пусковая установка оснащена 8 ракетными контейнерами

запуск ракет производится за 10 секунд

ракеты Aster 30 оснащены модифицированной системой наведения, детонатором и боеголовкой направленного взрыва

максимальная скорость ракеты - 1400 м/с

высота поражения цели - от 50 метров до 20 км

дальность поражения цели - от 50 до 100 км в зависимости от высоты

Данные комплексы показали способность сбивать тактические баллистические ракеты на расстоянии от 15 до 35 километров. Да и по ключевым характеристикам SAMP/T превосходят американские Patriot.

Детальнее об этом - в материале "Альтернатива Patriot? На что способны французские ЗРК Mamba, которые просит Украина".

Зенитные системы Skynex

Немецкий концерн Rheinmetall взялся за производство новейших систем противовоздушной обороны Skynex для Украины. В частности, будут изготовлены две единицы, контракт оценивается в 182 млн евро, все расходы на себя берет федеральное правительство Германии.

Skynex являются системами ПВО ближнего действия по типу ранее поставленных немецких зенитных самоходок Gepard. Но эта разработка позиционируется как новый стандарт в системе противовоздушной обороны. И способна уничтожать рои беспилотников, а также самолеты и крылатые ракеты.

Зенитные орудия на Skynex ведут эффективный огонь на расстоянии до 4 км. Поставка ожидается в самом начале 2024 года, но не исключено, что немецкие партнеры могут ускориться.

Более подробно о них читайте в материале "Новый стандарт ПВО. Украина может получить системы Skynex: что о них известно".

Легкие танки Bradley

Помимо систем противовоздушной обороны украинская сторона заинтересована в боевой технике. И пока на Западе не готовы объявить о поставках танков типа Abrams или Leopard, по данным Bloomberg, администрация Джо Байдена конкретно рассматривает возможность передать боевых машин M2 Bradleу.

По мнению экспертов, эти машины могут обеспечить значительное увеличение боевых возможностей Вооруженных сил Украины, поскольку по своей сути являются легкими танками.

Фото: американская боевая машина пехоты М2 Bradley (Getty Images)

Американские войска применяли эти БМП в войнах в Персидском заливе, Ираке и Афганистане. В течение двух иракских кампаний экипажи Bradleу уничтожили больше бронетехники противника, чем танки Abrams.

Основные характеристики:

Экипаж - три человека

Десант - 6 человек

Тип брони - стальные экраны и алюминиевая броня корпуса

Калибр и марка пушки - 25-мм M242 Bushmaster

Пулеметы - 7,62-мм М240С (2 200 патронов)

Другое вооружение: два противотанковых ракетных комплекса TOW (М2)

Мощность двигателя - 500 лошадиных сил

Скорость по шоссе - 66 км/ч

Запас хода - 490 км

Отметим, начинания американских партнеров могли поддержать и в Германии. При том, что Rheinmetall уже восстановил 16 боевых машин пехоты Marder для Украины, но поставки до сих пор блокирует федеральное правительство.

Крылатые ракеты Storm Shadow

К сожалению, пока подтвержденной информации нет, но британский министр обороны Бен Уоллес анонсировал, что ракеты Storm Shadow будут обсуждаться с украинскими коллегами.

Это авиационная крылатая ракета класса "воздух - земля", предназначенная для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами противовоздушной обороны. Она может применяться в любое время суток, сложных метеоусловиях и при применении противником средств радиоэлектронного противодействия.

Дальность ее полета составляет более 250 километров, а высота 30-40 метров. Впрочем, есть разные модификации этой ракеты, в зависимости от которых характеристики могут отличаться.

Чего еще хочет Украина

Как пишет Politico, президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США просил у Джо Байдена о поставках современных танков и самолетов. Но тот "остался непоколебимым". В Белом доме все еще продолжаются дискуссии о перевооружении Украины и там опасаются, что это якобы может спровоцировать эскалацию российско-украинской войны. Но, как подчеркивают в Politico, вероятно, после отправки Patriot в Вашингтоне пересмотрят определение эскалационного оружия.

По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, украинские военные уже в следующем году получат современные ударные Grey Eagle, танки западного образца и ракеты ATACMS, которые способны атаковать цели на расстоянии около 300 км.

"В следующем году, да (есть уверенность, - ред.). Но это будет зависеть и от ситуации в поле боя", - подчеркнул он.

Министр обороны Алексей Резников более сдержан в прогнозах, поскольку союзники Украины мечтают о начале мирных переговоров и соглашении.

"Не сегодня - завтра, послезавтра, послепослезавтра. Они думают, возможно, изменится режим или персоналии в Кремле, и с кем-то надо будет садиться и договариваться", - подчеркнул он.