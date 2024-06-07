Байден оголосив про новий пакет зброї для України на 225 млн доларів

Американський лідер Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Франції оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні. Йдеться про озброєння на суму 225 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента CNN .

До слова, перед цим видання Associated Press писало, що озброєння із нового пакета українська армія зможе зокрема застосувати для завдання ударів по "загрозам всередині Росії, аби захистити місто Харків. Також для того, щоб зброя швидко потрапила на поле бою в Україні, її передадуть із наявних запасів США.

Також ЗМІ передають, що Байден вибачився за багатомісячну затримку в ухваленні зброї для України.

"Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на 225 млн доларів, за що Зеленський йому подякував", - повідомила репортер телеканалу CNN Наталія Бертран.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський і його американський колега Джо Байден сьогодні зустрічаються у Франції, куди вони прибули з нагоди "Дня Д" - 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії в Другій світовій війні.

Ці переговори віч-на-віч двох лідерів стали першими після того, як Зеленський побував у Вашингтоні у грудні 2023 року. Втім, також відомо, що Зеленський і Байден матимуть ще одну зустріч, а саме на саміті G7, що відбудеться в Італії вже 13-15 червня.

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