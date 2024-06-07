Росія готує нові ІПСО проти військового керівництва України за 15 млн доларів, - ГУР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

Це будуть статті та "фільми", в яких планують розкрити дані співробітників ГУР, які координують бойову роботу спеціальних підрозділів Сил безпеки і оборони України.

На реалізацію нової масштабної кампанії проти України росіяни виділили 15 мільйонів доларів. За даними розвідки, агентура російських чекістів уже отримала вказівки організувати виготовлення та поширення у медіапросторі України та західних держав відповідних матеріалів.

Як зазначає ГУР, чергова хвиля інформаційно-психологічних операцій буде спрямована на дискредитацію військового керівництва України, зокрема проти української воєнної розвідки.

"Майдан-3"

У лютому 2024 року керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що Росія планує масштабну дискредитаційну кампанію проти України. Росіяни очікували, що вона мгла призвести до державного перевороту в Україні. Тому кампанія отримала назву "Майдан-3".

Пізніше у розвідці пояснили, що окупанти планували поширювати велику кількість ІПСО, зокрема і в західних ЗМІ, щоб дискредитувати керівництво України.

Також у ГУР повідомляли, що Росія готує нові ІПСО на липень 2024 року. Для цього загарбники навіть шукали уламки від ракет Patriot на окупованих територіях України.

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