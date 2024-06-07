Єврокомісія рекомендує розпочати переговори з Україною про вступ
Європейська комісія закликала країни-члени Європейського союзу (ЄС) розпочати переговори щодо інтеграції України та Молдови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та видання Euractiv.
Як відзначили в Єврокомісії, Україна та Молдова достатньо готові до формального початку переговорів про вступ до ЄС.
Україна, своєю чергою, повністю виконала всі чотири кроки з реформування, а Молдова - три. Реформування було необхідним для початку офіційних переговорів. Щодо Києва це стосувалось:
- боротьби з корупцією;
- деолігархізацією;
- захисту національних меншин;
- обмеження на політичне лобіювання.
Реакція України
Своєю чергою премєр-міністр Денис Шмигаль подякував за позитивну оцінку євроінтеграційного прогресу України.
"В озвученому висновку ЄК йдеться про те, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі 4 додаткові кроки-реформи. Тепер ми очікуємо від наших європейський партнерів наступний крок - початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця. Український народ щодня виборює право бути в колі європейської родини у війні проти російського агресора", - написав він.
Шлях України до членства в ЄС
Нагадаємо, що Україна подала заяву на членство в ЄС наприкінці лютого 2022 року, лише через кілька днів після початку Росією повномасштабної війни.
У червні 2022 року Європейська комісія представила свої висновки щодо заяви, і того ж місяця усі держави-члени ЄС надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС.
Вже 8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною щодо вступу, а цього ж року в грудні Єврорада ухвалила рішення про відкриття переговорів з Україною щодо вступу.
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