Єврокомісія рекомендує розпочати переговори з Україною про вступ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та видання Euractiv .

Як відзначили в Єврокомісії, Україна та Молдова достатньо готові до формального початку переговорів про вступ до ЄС.

Україна, своєю чергою, повністю виконала всі чотири кроки з реформування, а Молдова - три. Реформування було необхідним для початку офіційних переговорів. Щодо Києва це стосувалось:

боротьби з корупцією;

деолігархізацією;

захисту національних меншин;

обмеження на політичне лобіювання.

Реакція України

Своєю чергою премєр-міністр Денис Шмигаль подякував за позитивну оцінку євроінтеграційного прогресу України.

"В озвученому висновку ЄК йдеться про те, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі 4 додаткові кроки-реформи. Тепер ми очікуємо від наших європейський партнерів наступний крок - початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця. Український народ щодня виборює право бути в колі європейської родини у війні проти російського агресора", - написав він.