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Навчання українських пілотів на Mirage 2000 розпочнеться найближчими днями, - Макрон

Париж, П'ятниця 07 червня 2024 21:13
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Навчання українських пілотів на Mirage 2000 розпочнеться найближчими днями, - Макрон Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Франція почне навчати українських пілотів управлінню літаків Mirage 2000 вже найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

Глава французької держави наголосив, що не розкриватиме нових подробиць передачі Україні винищувачів Mirage 2000, у тому числі й кількість, яку планують поставити.

"У пріоритеті початок навчання пілотів та механіків. Це те, що буде запущено буквально найближчими днями у Франції. Це відбуватиметься на нашій території", - додав президент Франції.

Що передувало

Нагадаємо, Макрон ще вчора, 6 червня, анонсував передачу Україні винищувачів Mirage 2000 у рамках військової допомоги. Але жодних деталей французький президент не розкрив.

У Повітряних силах ЗСУ відреагували на таке рішення Франції. Там наголосили, що літаки Mirage 2000 зможуть ефективно виконувати бойові завдання.

Більш детально про те, як Mirage 2000 можуть посилити Україну, - у матеріалі РБК-Україна.

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