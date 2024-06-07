Навчання українських пілотів на Mirage 2000 розпочнеться найближчими днями, - Макрон
Франція почне навчати українських пілотів управлінню літаків Mirage 2000 вже найближчими днями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.
Глава французької держави наголосив, що не розкриватиме нових подробиць передачі Україні винищувачів Mirage 2000, у тому числі й кількість, яку планують поставити.
"У пріоритеті початок навчання пілотів та механіків. Це те, що буде запущено буквально найближчими днями у Франції. Це відбуватиметься на нашій території", - додав президент Франції.
Що передувало
Нагадаємо, Макрон ще вчора, 6 червня, анонсував передачу Україні винищувачів Mirage 2000 у рамках військової допомоги. Але жодних деталей французький президент не розкрив.
У Повітряних силах ЗСУ відреагували на таке рішення Франції. Там наголосили, що літаки Mirage 2000 зможуть ефективно виконувати бойові завдання.
Більш детально про те, як Mirage 2000 можуть посилити Україну, - у матеріалі РБК-Україна.
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