Навчання українських пілотів на Mirage 2000 розпочнеться найближчими днями, - Макрон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

"У пріоритеті початок навчання пілотів та механіків. Це те, що буде запущено буквально найближчими днями у Франції. Це відбуватиметься на нашій території", - додав президент Франції.

Глава французької держави наголосив, що не розкриватиме нових подробиць передачі Україні винищувачів Mirage 2000, у тому числі й кількість, яку планують поставити.

Що передувало

Нагадаємо, Макрон ще вчора, 6 червня, анонсував передачу Україні винищувачів Mirage 2000 у рамках військової допомоги. Але жодних деталей французький президент не розкрив.

У Повітряних силах ЗСУ відреагували на таке рішення Франції. Там наголосили, що літаки Mirage 2000 зможуть ефективно виконувати бойові завдання.

Більш детально про те, як Mirage 2000 можуть посилити Україну, - у матеріалі РБК-Україна.

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