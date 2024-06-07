Німеччина розглядає передачу Україні ще однієї батареї Patriot, - Bloomberg

Влада Німеччини обговорює можливість відправки в Україну ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією джерел видання, ще одна система Patriot має доповнити три батареї від Німеччини, дві з яких уже в Україні, а третю Берлін обіцяв надати у квітні. Співрозмовники Bloomberg зазначають, що остаточного рішення щодо передачі четвертої системи Patriot у Німеччині поки що не ухвалили.