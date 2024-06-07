В Україні забронювали від мобілізації 90% рятувальників та поліцейських, - глава МВС

Українська влада вирішила надати бронь від мобілізації 90% співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Національної поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка у Telegram .

Він нагадав, що Кабмін прийняв постанову, згідно з якою в Україні можуть забронювати понад 50% співробітників ДСНС та Нацполіції. Відповідне звернення глава МВС має подати міністру оборони.

"Відповідно, прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції", - зазначив міністр.

Клименко уточнив, що 10% рятувальників можуть обрати службу у ЗСУ, Нагцвардії чи Державній прикордонній службі.

При цьому 10% поліцейських можуть стати на захист держави в лавах бригади "Лють" або додатково створених трьох бойових бригад Нацполіції.

Глава МВС додав, що позиція відомства полягає в тому, щоб дати бронь всім співробітникам підрозділів оперативного реагування. Йдеться про пожежників, саперів, рятувальників, хіміків, інженерів і не тільки.

"Це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС", - наголосив Клименко.