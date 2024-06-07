По усій лінії фронту тривають 16 боєзіткнень, - Генштаб

Від початку доби, 7 червня, на фронті зафіксовано вже 34 боєзіткнення. Ворог найбільш активний на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Ситуація на напрямках

На Куп'янському напрямку ворог дещо активізувався. Від початку доби відбулось шість боєзіткнень в районах Синьківки, Піщаного та Дружелюбівки. Поблизу Греківки дві штурмові дії ворога ще тривають.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили три наступальні дії поблизу Тернів, Торського та Серебрянського Лісу. В районах Новосадового та Ямполя ворог продовжує атакувати.

На Покровському напрямку ворог підтримує високу інтенсивність штурмових дій. Від початку доби росіяни вже 11 разів намагалися покращити тактичне положення поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Яснобродівки. Вісім атак наразі тривають.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили три атаки поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Ще три боєзіткнення продовжуються.

На Оріхівському напрямку росіяни двічі намагались потіснити наші підрозділи неподалік Роботиного. Один бій ще триває.

Ситуація на фронті

Як розповідав Генштаб, вчора, 6 червня, протягом доби наші воїни ліквідували ще 1080 російських терористів. Загалом Росія у війні втратила вже близько 516 тисяч особового складу.

З ранковим зведенням Генштабу можна ознайомитись за посиланням.