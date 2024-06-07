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Для українців за кордоном змінили правила постановки на облік: йти до ТЦК не потрібно

П'ятниця 07 червня 2024 18:50
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Для українців за кордоном змінили правила постановки на облік: йти до ТЦК не потрібно Фото: українцям, які мешкають за кордоном, не треба буде повертатися в Україну для постановки на облік (facebook.com)
Автор: Іван Носальський

Українці, яких зняли з військового обліку у зв'язку з виїздом за кордон, матимуть змогу знову стати на нього без обов'язкового повернення на Батьківщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабінету міністрів України у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

За словами Мельничука, Кабмін вніс зміни до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів та до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.

Зокрема, рішенням уряду передбачено постановку на військовий облік чоловіків, які були зняті з нього у зв'язку з виїздом за кордон, без особистого прибуття до ТЦК.

Також ТЦК надали право надсилати в електронному вигляді звернення до поліції про чоловіків, які вчинили адміністративні правопорушення.

При цьому Кабмін виключив із переліку документів, що підтверджують право на відстрочку, висноки лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді (стосується осіб з інвалідністю ІІ групи).

Що передувало

Нагадаємо, раніше Кабмін своєю ухвалою від 16 травня зобов'язав українських чоловіків, яких зняли з обліку через виїзд за кордон, повернутися в Україну і відвідати ТЦК для повторної постановки на облік.

Уряд також поставив чоловікам дедлайн - 16 червня.

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