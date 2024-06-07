Світло в Україні будуть вимикати по-новому: що зміниться

Від завтра, 8 червня, в Україні діятиме новий порядок відключень електроенергії. Це дозволить збільшити кількість годин, коли є світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра енергетики України Юрія Власенка під час Години запитань до уряду у Верховній раді.

"Починаючи з суботи буде введений новий порядок в тестовому режимі застосовування графіків погодинних відключень, який буде давати уже доведений ліміт, наскільки треба буде розвантажити в певній області певним операторам системи розподілу", - заявив Власенко.

Він пояснив, що від завтра оператори самостійно забезпечуватимуть введення черг відключень для того, щоб забезпечити вищезгаданий ліміт.

Зокрема Власенко відзначив, що такий підхід повинен зменшити кількість черг відключень, що дозволить збільшити кількість годин "зі світлом".

Відключення світла в Україні

Протягом останніх місяців Російська Федерація неодноразово завдавала масованих ударів по території України. Зокрема під удар потрапляла енергетична інфраструктура. Це, своєю чергою, призвело до повернення графіків відключення світла. Спочатку обмеження діяли для бізнесу, втім пізніше графіки ввели й для побутових споживачів.

Також з 1 червня в Україні почав діяти новий тариф на світло, який було підвищено на 60%. Підвищення ціни дозволить профінансувати ремонти електростанцій.

Тим часом у "ДТЕК" розповіли, чи планують полегшити відключення для жителів багатоповерхових новобудов, у яких всі комунікації залежать від електропостачання.