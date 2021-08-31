Отставка Авакова, запуск рынка земли и COVID-сертификатов: главные события уходящего лета

Более 9 млн прививок вакциной от коронавируса сделано в Украине на конец лета. Состоялся запуск онлайн-продажи государственной земли. После 7 лет на посту министра внутренних дел ушел в отставку Арсен Аваков.

РБК-Украина собрало главные события, которые произошли в стране за последние три месяца.

Старт онлайн-рынка земли и электронные паспорта: главные законодательные новшества лета

С 1 июля в Украине стартовали онлайн-торги на рынке земли. Согласно Закону № 552-IX, подавать документы, регистрироваться и участвовать в аукционе можно из любой точки мира. Продажа государственной земли будет осуществляться только онлайн.

Купить землю могут только граждане государства как физлица, не более 100 га в одни руки. Участие в торгах принимают не менее двух человек. Фермеры тоже могут претендовать на покупку. Большие участки делятся на меньшие.

Информация об аукционе и лотах размещаются сразу в Интернете. До завершения аукциона данные об участниках являются конфиденциальными.

Компании смогут покупать сельхозугодья только с января 2024 года, но не более 10 тысяч га.

С 16 июля вступили в силу ряд норм языкового закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно им, все концерты, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия будут проводиться на государственном языке. Объявления и афиши о них, билеты должны изготавливаться только на украинском. Трансляция фильмов также разрешена только на государственном языке.

Спектакли на иностранном языке в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом на украинский. Вся информация в музеях и на выставках будет предоставляться на украинском языке.

Туристическое и экскурсионное обслуживание граждан Украины проходит на государственном языке. Иностранным языком разрешено проводить экскурсии для иностранцев или лиц без гражданства.

Кроме того, издатели обязаны издавать не менее половины книг в течение года на государственном языке.

Также этим летом Верховная Рада Украины приняла закон, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, об увеличении численности Вооруженных сил Украины. Согласно документу, численность ВСУ вырастет на 11 тысяч человек - до 261 тысячи. Из них 215 тысяч военнослужащих.

23 августа вступил в силу закон, согласно которому цифровые паспорта (е-паспорта) приравниваются к бумажным. Электронные версии документа доступны украинцам, имеющим ID-карту или биометрический загранпаспорт. Теперь граждане могут воспользоваться е-паспортом во время путешествий по стране, для осуществления банковских операций, получение медицинских, административных, гостиничных и других услуг. Электронная версия документа позволит подтвердить личность по запросу полиции и других правоохранительных органов. Е-паспорт можно получить, установив приложение "Дія".

​Массовая вакцинация и получение covid-сертификатов

С 20 июля в Украине начался последний - пятый этап вакцинации, во время которого все желающие совершеннолетние граждане могут получить прививку против COVID-19.

По состоянию на 1 июня в Украине было вакцинировано 1 047 894 человека, из них двумя дозами 132 508 человек.

По состоянию на 31 августа в стране вакцинировано 5 099 802 человека, из них получили одну дозу - 5 359 417 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 722 707 человек. Всего проведено 9 082 122 прививки.

В июле Министерство здравоохранения Украины разрешило делать прививки несовершеннолетних граждан вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech, утвердив рекомендации Национальной технической группы экспертов о возможности вакцинации детей старше 12 лет.

Иммунизация происходит при условии соответствующих рекомендаций врачей. Это означает, что в пункты вакцинации дети 12-15 лет в сопровождении родителей или самостоятельно (16-17 лет) могут обращаться при наличии справки от врача.

Всего, по прогнозам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, до конца года в стране может быть привито 50% граждан.

Также летом вакцинированным гражданам Украины начали выдавать международные свидетельства о вакцинации в бумажной форме.

Документ можно получить сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском заведении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача. При необходимости свидетельство предъявляется при пересечении государственной границы.

Оно содержит персональные данные пациента, а также информацию о прививке - название вакцины и дату.

Кроме того, ЕС официально признал, что украинские сертификаты о прививках в приложении " Дія " полностью соответствуют европейским. Теперь украинцы, которые завершили вакцинацию, смогут путешествовать по Европе без ограничений.

Covid-сертификат - это документ в приложении " Дія " , который будет подтверждать статус человека о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавірусної болезни.

​Отставка Авакова и Хомчака - главные кадровые перестановки лета

Лето началось с назначения на должность главного санитарного врача Украины Игоря Кузина. 2 июня Кабинет Министров Украины одобрил его кандидатуру. Ранее Кузин возглавлял Центр общественного здоровья. Он занял место Виктора Ляшко, который накануне стал новым главой Министерства здравоохранения Украины.

13 июля подал в отставку министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он занимал эту должность во время правления двух президентов и при четырех правительствах. Аваков проработал на посту главы МВД более 7 лет. Причину, по которой экс-министр решил покинуть пост, он не озвучил.

Новым министром стал народный депутат Украины Денис Монастырский.

Также в июле ушел с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак. Он занимал эту должность с марта 2020 года. Хомчак покинул свой пост по решению Зеленского. Главной причиной кадровой перестановки стал конфликт между руководством ВСУ и Министерством обороны. Должность Хомчака занял Валерий Залужный. Ранее он был командующим войсками оперативного командования "Север".

В августе президент уволил председателя Харьковской облгосадминистрации Айну Тимчук. До этого Харьковский проект "Кнопки" опубликовал видео, в котором рассказывается, что у главы области якобы есть бизнес в оккупированном Крыму.

Тимчук занимала должность председателя Харьковской ОГА с ноября 2020 года. На ее место временно назначен Александр Скакун. Ранее он занимал должность заместителя председателя Харьковской ОГА.

​Летние санкции: списки пополнили Фирташ, Фукс и Деркач

В июне Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел полный пакет санкций в отношении украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса сроком на три года.

Фирташ попал в список за его работу завода "Крымский титан" на оккупированном полуострове, а также за поставку сырья в РФ, пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Фукс оказался причастным к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине - в ситуации с компанией "Голден Деррик".

В августе под санкции СНБО попал народный депутат Украины Андрей Деркач. Ранее парламентарий оказался в санкционном списке США за попытки повлиять на президентские выборы в стране в 2020 году.

Вместе с ним в перечень внесен российский агент Константин Килимник. По сведениям США, он действовал в сговоре с Деркачом.

Этим летом санкции коснулись и блогера Анатолия Шария. Под ограничения попали его информационное агентство "Шарий.NET", социальные сети, YouTube-каналы.

Также СНБО ввел санкции против главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужвы. В список попали и его медиакомпании "Ласмак" , "Маджери" и "Смарт медиа сеть".

Также в санкционные списки внесены российские банки. В июне Украина ввела запрет против 55 финучреждений, которые действуют на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму. В их число попали Сбербанк и ВТБ.

В июле СНБО ввел санкции против интернет-магазина Wildberries и его руководства. Документом предусматривается блокировка активов компании, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы страны, блокировки сайта магазина.

Позже, в августе, Украина ввела санкции против Ростелекома и ряда российских СМИ. В частности, под блокировку попали сайты vedomosti.ru и mk.ru.