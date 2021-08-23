Президент подписал санкции против Деркача и российского агента Килимника

Зеленский подписал указ о санкциях против Андрея Деркача и российского агента Константина Килимника. В приложениях к указам президента о введении в действие решения СНБО о санкциях указан еще целый ряд физических и юридических лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

Против народного депутата Андрея Деркача ранее уже были введены санкции в США за его попытки повлиять на президентские выборы в Соединенных Штатах в 2020 году.

Украина ввела против Деркача блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества, полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей.

Также СНБО применил санкции против российского бизнесмена Константина Килимника, который, по данным США, действовал в сговоре с Деркачем.

Против Килимника Украина ввела блокировку активов, ограничение торговых операций, ограничение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества, полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей, запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства, прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, лишение государственных наград Украины.

Также подобные санкции введены против Антона Симоненко, Петра Журавля, Андрея Телиженко, Дмитрия Ковальчука