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В Украине вступил в силу ряд норм "языкового закона": что изменилось

Новина українською →
Украина, Пятница 16 июля 2021 10:59
В Украине вступил в силу ряд норм "языкового закона": что изменилось Фото: в Украине вступил в силу ряд норм "языкового закона" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 16 июля вступают в силу очередные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Они касаются сферы культуры и развлечений, работы магазинов и кинопроизводства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook языкового омбудсмена Тараса Кремня.

"16 июля года, начинается новый этап воплощения норм ЗУ" Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного ", который обеспечит увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепление его статуса как государственного",- написал он.

Так, согласно закону, с сегодняшнего дня:

  • все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия должны проводиться на государственном языке;
  • объявления, афиши, постеры, буклеты другие информационные материалы о культурно-художественных и зрелищных мероприятиях и входные билеты на них должны изготавливаться на государственном языке;
  • все спектакли на иностранном языке в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом;
  • языком музейного дела и художественных выставок является государственный язык. Вся информация, в том числе аудиовизуальная в музеях, галереях, на выставках, должна подаваться на украинском языке.
  • языком туристического и экскурсионного обслуживания является государственный. Иностранным языком может осуществляться туристическое или экскурсионное обслуживание только иностранцев и лиц без гражданства;
  • языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык;
  • украинские издатели обязаны выдавать государственным языком не менее 50% всех выданных в течение года названий книжных изданий.

Также сегодня начинается регистрация на экзамен на уровень владения государственным языком для госслужащих и лиц, которые намерены приобрести гражданство Украины.

Известно, что первые экзамены начнутся уже 19 июля в 9:30.

Напомним, накануне КСУ через два года рассмотрения признал "языковой закон" конституционным.

Добавим, "языковой закон" вступил в силу 16 июля 2019 года, но отдельные его положения внедряются постепенно.

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