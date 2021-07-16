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Рада приняла закон Зеленского об увеличении численности ВСУ

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Киев, Пятница 16 июля 2021 12:38
Рада приняла закон Зеленского об увеличении численности ВСУ Фото: Рада приняла закон об увеличении численности ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк, Анастасия Рокитна

Численность Вооруженных сил Украины возрастет на 11 тысяч человек. Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5558.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 312 нардепа. Численность ВСУ возрастет до 261 тысячи человек.

Из них 215 тысяч - это военнослужащие. Согласно действующей редакции закона, численность ВСУ составляет 250 тысяч человек, в том числе 204 тысячи военнослужащих.

Напомним, ранее комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Раде принять этот законопроект.

Как писало РБК-Украина, в конце мая глава государства внес законопроект в парламент.

Данный закон связан с проектом №5557 об основах национального сопротивления. Он предусматривает создание территориальной обороны Украины.

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Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Закон Верховная рада
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