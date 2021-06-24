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Зеленский подписал санкции против российских банков

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Украина, Четверг 24 июня 2021 16:30
Зеленский подписал санкции против российских банков Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российских банков. В санкционный список попали десятки банковских учреждений, в частности, Сбербанк и ВТБ.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Под украинскими санкциями оказались 55 российских банков, в частности те, которые действуют на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

По решению СНБО, в отношении этих банковских учреждений были применены следующие ограничения:

  • блокирование активов;
  • запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг.

Санкции были введены сроком на 3 года.

С подробным списком банков, попавших под санкции, можно ознакомиться в документе:

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Владимир Зеленский Санкции
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Зеленский подписал санкции против российских банков
Зеленский подписал санкции против российских банков
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