Зеленский подписал санкции против российских банков

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российских банков. В санкционный список попали десятки банковских учреждений, в частности, Сбербанк и ВТБ.

Об этом говорится на сайте Офиса президента .

Под украинскими санкциями оказались 55 российских банков, в частности те, которые действуют на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

По решению СНБО, в отношении этих банковских учреждений были применены следующие ограничения:

блокирование активов;

запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг.

Санкции были введены сроком на 3 года.

С подробным списком банков, попавших под санкции, можно ознакомиться в документе: