Зеленский подписал санкции против российских банков
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российских банков. В санкционный список попали десятки банковских учреждений, в частности, Сбербанк и ВТБ.
Об этом говорится на сайте Офиса президента.
Под украинскими санкциями оказались 55 российских банков, в частности те, которые действуют на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.
По решению СНБО, в отношении этих банковских учреждений были применены следующие ограничения:
- блокирование активов;
- запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг.
Санкции были введены сроком на 3 года.
С подробным списком банков, попавших под санкции, можно ознакомиться в документе: