Відставка Авакова, запуск ринку землі і COVID-сертифікатів: головні події літа, що минає

Понад 9 млн щеплень вакциною від коронавірусу зроблено в Україні на кінець літа. Відбувся запуск онлайн-продажу державної землі. Після 7 років на посаді міністра внутрішніх справ пішов у відставку Арсен Аваков.

РБК-Україна зібрало головні події, які відбулися в країні за останні три місяці.

Старт онлайн-ринку землі та електронні паспорти: головні законодавчі нововведення літа

З 1 липня в Україні стартували онлайн-торги на ринку землі. Згідно із Законом № 552-IX, подавати документи, реєструватися і брати участь в аукціоні можна з будь-якої точки світу. Продаж державної землі здійснюватиметься тільки в онлайні.

Купити землю громадяни держави зможуть лише як фізособи, проте не більше 100 га в одні руки. Участь у торгах беруть не менше двох осіб. Фермери теж можуть претендувати на покупку. Великі ділянки діляться на менші.

Інформація про аукціон і лоти розміщується відразу в Інтернеті. До завершення аукціону дані про учасників залишаються конфіденційними.

Компанії зможуть купувати сільгоспугіддя тільки з січня 2024 року, але не більше ніж 10 тисяч га.

З 16 липня набули чинності низка норм мовного закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Згідно з ними, всі концерти, культурно-мистецькі, розважальні, видовищні заходи проводитимуться державною мовою. Оголошення та афіші про них, квитки повинні виготовлятися тільки українською. Трансляція фільмів також дозволена лише державною мовою.

Вистави іноземною мовою в державних і комунальних театрах повинні супроводжуватися перекладом на українську. Вся інформація в музеях і на виставках буде надаватися українською мовою.

Туристичне та екскурсійне обслуговування громадян України проходить державною мовою. Іноземною мовою дозволено проводити екскурсії для іноземців або осіб без громадянства.

Крім того, видавці зобов'язані видавати не менше половини книг протягом року державною мовою.

Також цього літа Верховна Рада України ухвалила закон, запропонований президентом України Володимиром Зеленським, про збільшення чисельності Збройних сил України. Згідно з документом, чисельність ЗСУ зросте на 11 тисяч осіб до 261 тисячі. З них 215 тисяч військовослужбовців.

23 серпня набув чинності закон, згідно з яким цифрові паспорти (е-паспорти) прирівнюються до паперових. Електронні версії документа доступні українцям, які мають ID-карту або біометричний закордонний паспорт. Тепер громадяни можуть скористатися е-паспортом під час подорожей по країні, для здійснення банківських операцій, отримання медичних, адміністративних, готельних та інших послуг. Електронна версія документа дозволить підтвердити особу на запит поліції та інших правоохоронних органів. Е-паспорт можна отримати, встановивши додаток "Дія".

​Масова вакцинація та отримання covid-сертифікатів

З 20 липня в Україні розпочався останній - п'ятий етап вакцинації, під час якого всі бажаючі повнолітні громадяни можуть отримати щеплення проти COVID-19.

Станом на 1 червня в Україні було вакциновано 1 047 894 людини, з них двома дозами 132 508 осіб.

Станом на 31 серпня в країні вакциновано 5 359 417 людини, з них отримали одну дозу - 5 359 415 чоловік, повністю імунізовані і отримали дві дози - 3 722 707 осіб. Всього проведено 9 082 122 щеплення.

У липні Міністерство охорони здоров'я України дозволило робити щеплення неповнолітніх громадян вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech, затвердивши рекомендації Національної технічної групи експертів про можливість вакцинації дітей старше 12 років.

Імунізація відбувається за умови відповідних рекомендацій лікарів. Це означає, що в пункти вакцинації діти 12-15 років у супроводі батьків або самостійно (16-17 років) можуть звертатися за наявності довідки від лікаря.

Всього, за прогнозами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, до кінця року в країні може бути щеплено 50% громадян.

Також влітку вакцинованим громадянам України почали видавати міжнародні свідоцтва про вакцинацію в паперовій формі.

Документ можна отримати відразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема у сімейного лікаря. При необхідності Свідоцтво пред'являється під час перетину державного кордону.

Воно містить персональні дані пацієнта, а також інформацію про щеплення - назву вакцини і дату.

Крім того, ЄС офіційно визнав, що українські сертифікати про щеплення в додатку " Дія " повністю відповідають європейським. Тепер українці, які завершили вакцинацію, зможуть подорожувати Європою без обмежень.

Covid-сертифікат - це документ в додатку " Дія " , який підтверджує статус людини про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусної хвороби.

​Відставка Авакова і Хомчака - головні кадрові перестановки літа

Літо розпочалося з призначення на посаду головного санітарного лікаря України Ігора Кузіна. 2 червня Кабінет Міністрів України схвалив його кандидатуру. До цього Кузін очолював Центр громадського здоров'я. Він зайняв місце Віктора Ляшка, який напередодні став новим міністром охорони здоров'я України.

13 липня подав у відставку міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він обіймав цю посаду під час правління двох президентів і при роботі чотирьох урядів. Аваков пропрацював на посаді глави МВС більше 7 років. Причину своєї відставки екс-міністр не озвучив.

Новим міністром став народний депутат України Денис Монастирський.

Також у липні пішов з посади головнокомандувача Збройними силами України Руслан Хомчак. Він обіймав цю посаду з березня 2020 року. Хомчак покинув свій пост за рішенням Зеленського. Головною причиною кадрової перестановки став конфлікт між керівництвом ЗСУ та Міністерством оборони. Посаду Хомчака зайняв Валерій Залужний. Раніше він був командувачем військами оперативного командування "Північ".

У серпні президент звільнив голову Харківської облдержадміністрації Айну Тимчук. До цього Харківський проект "Кнопки" опублікував відео, в якому розповідається, що у голови області нібито є бізнес в окупованому Криму.

Тимчук обіймала посаду голови Харківської ОДА з листопада 2020 року. На її місце тимчасово призначений Олександр Скакун. Раніше він обіймав посаду заступника голови Харківської ОДА.

​Літні санкції: списки поповнили Фірташ, Фукс і Деркач

У червні Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ввела повний пакет санкцій щодо українських бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса терміном на три роки.

Фірташ потрапив до списку за роботу його заводу "Кримський титан" на окупованому півострові, а також за поставку сировини в РФ, пояснив секретар РНБО Олексій Данилов.

Фукс виявився причетним до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні - в ситуації з компанією "Голден Деррік".

У серпні під санкції РНБО потрапив народний депутат України Андрій Деркач. Раніше парламентарій опинився в списку санкцій США через спроби вплинути на президентські вибори в країні в 2020 році.

Разом з ним до санкційного списку внесений російський агент Костянтин Килимник. За відомостями США, він діяв у змові з Деркачем.

Цього літа санкції торкнулися і блогера Анатолія Шарія. Під обмеження потрапили його інформаційне агентство "Шарий.NET", соціальні мережі, YouTube-канали.

Також РНБО ввела санкції проти головного редактора "Страна.ua" Ігора Гужви. У список потрапили і його медіакомпанії "Ласмак", "Маджері" і "Смарт медіа мережа".

Також в санкційні списки внесені російські банки. У червні Україна ввела заборону проти 55 фінустанов, які діють на тимчасово окупованих територіях Донбасу і в Криму. До списку потрапили Сбербанк і ВТБ.

У липні РНБО ввела санкції проти інтернет-магазину Wildberries і його керівництва. Документом передбачається блокування активів компанії, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України, запобігання виведенню капіталів за межі країни, блокування сайту магазину.

Пізніше, в серпні, Україна ввела санкції проти Ростелекому і ряду російських ЗМІ. Зокрема, під блокування потрапили сайти vedomosti.ru і mk.ru.