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Хомчак уходит с должности командующего ВСУ

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Вторник 27 июля 2021 18:23
Хомчак уходит с должности командующего ВСУ Фото: главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак (Виталий Носач (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Руслан Хомчак уходит с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Хомчак покидает свою должность по решению президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.

"В отставку уходит главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализма Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии мы не видим, а видим конфликты", - заявил Никифоров.

Отметим, что Руслан Хомчак - генерал-полковник Вооруженных сил Украины, экс-начальник Генерального штаба ВСУ. Служит в Вооруженных силах Украины с 1993 года. В течение семи лет служил в 24-й отдельной механизированной бригаде в Яворов во Львовской области, куда после окончания Национальной академии обороны Украины вернулся начальником штаба.

Напомним, в конце марта прошлого года Зеленский назначил Хомчака главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

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Вооруженные силы Украины отставка
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Хомчак уходит с должности командующего ВСУ
Хомчак уходит с должности командующего ВСУ
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