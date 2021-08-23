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В Украине приравняли е-паспорта к бумажным: закон вступил в силу

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Украина, Понедельник 23 августа 2021 16:04
В Украине приравняли е-паспорта к бумажным: закон вступил в силу Фото: в Украине приравняли е-паспорта к бумажным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине приравняли цифровые паспорта (е-паспорта) к бумажным. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина пресс-службу Офиса президента.

Стоит отметить, что электронные версии доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический заграничный паспорт.

Среди основных преимуществ этого документа отмечены защищенность от подделки и удобство использования.

Украинцы смогут использовать электронный паспорт для таких целей:

  • при путешествии по Украине;
  • во время медицинского обслуживания или для осуществления банковских операций;
  • получать административные, гостиничные, телекоммуникационные и другие услуги, включая получение покупок из интернет-магазинов;
  • е-паспорт также позволит подтвердить личность на запрос полиции и других правоохранительных органов.

Напомним, законопроект об электронных паспортах Верховная Рада одобрила во втором чтении в конце марта.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля подписал соответствующий закон.

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Дия Украина
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