В Украине приравняли е-паспорта к бумажным: закон вступил в силу
Фото: в Украине приравняли е-паспорта к бумажным (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине приравняли цифровые паспорта (е-паспорта) к бумажным. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.
Об этом сообщает РБК-Украина пресс-службу Офиса президента.
Стоит отметить, что электронные версии доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический заграничный паспорт.
Среди основных преимуществ этого документа отмечены защищенность от подделки и удобство использования.
Украинцы смогут использовать электронный паспорт для таких целей:
- при путешествии по Украине;
- во время медицинского обслуживания или для осуществления банковских операций;
- получать административные, гостиничные, телекоммуникационные и другие услуги, включая получение покупок из интернет-магазинов;
- е-паспорт также позволит подтвердить личность на запрос полиции и других правоохранительных органов.
Напомним, законопроект об электронных паспортах Верховная Рада одобрила во втором чтении в конце марта.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля подписал соответствующий закон.