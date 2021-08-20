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Украина ввела санкции против Шария, Гужвы и "Страна.ua"

Новина українською →
Пятница 20 августа 2021 18:26
Украина ввела санкции против Шария, Гужвы и "Страна.ua" Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил ввести в санкции против Анатолия Шария. Также в санкционный список попал главный редактор "Страна.ua" Игорь Гужва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова.

"На сегодняшний день мы предложили ввести санкции в отношении господина Гужвы Игоря Анатольевича и непосредственно к аффилированных с ним юридических лиц. В данном списке еще два физических лица, непосредственно аффилированные с ним. Они занимаются противоправной деятельности на территории нашей страны. Кроме того, физическое лицо Бондаренко Алла Ивановна, Шарий Ольга Алексеевна, ну и непосредственно Шарий Анатолий Анатольевич", - заявил Данилов.

По его словам, против них ввели полный пакет санкций.

Согласно данным аналитической системы YouControl, Игорь Гужва выступает бенефициаром ООО "Ласмак". На сайте интернет-издания "Страна.ua" эта компания обозначена в качестве учредителя.

Данилов также уточнил, что ООО "Ласмак" внесено в санкционный список.
Вторым бенефициаром этой компании указана Анна Солнцева, против которой СНБО также предложил ввести ограничения.

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СНБО Анатолий Шарий Алексей Данилов
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