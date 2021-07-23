Зеленский подписал санкции против российского интернет-магазина и его руководства
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Владимир Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций. В санкционные, в частности, список оказался интернет-магазин Wildberries и его руководство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Санкции были введены против Wildberries в России, Украине, Казахстане, Беларуси, Киргизии, Польше и Армении. В списке оказались и руководители интернет-магазина, россияне:
- Татьяна Бакальчук - гендиректор Wildberries;
- Владислав Бакальчук - совладелец Wildberries;
- Андрей Ревяшко - директор по IT Wildberries;
- Алексей Кузменко.
Татьяна Бакальчук является самой богатой женщиной Российской Федерации по итогам первого квартала 2021 года. Именно она основала компанию Wildberries.
В отношении магазина были применены следующие санкции:
- блокирование активов:
- полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
- прекращение предоставления телекоммуникационных услуг;
- запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
- запрет на установление деловых контактов;
- блокировка сайта www.wildberries.ru.
В отношении руководства компании Украина применила следующие санкции:
- блокирование активов;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
- запрет на установление деловых контактов.
Санкции будут действовать три года.