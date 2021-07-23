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Зеленский подписал санкции против российского интернет-магазина и его руководства

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Украина, Пятница 23 июля 2021 21:01
Зеленский подписал санкции против российского интернет-магазина и его руководства Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций. В санкционные, в частности, список оказался интернет-магазин Wildberries и его руководство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Санкции были введены против Wildberries в России, Украине, Казахстане, Беларуси, Киргизии, Польше и Армении. В списке оказались и руководители интернет-магазина, россияне:

  • Татьяна Бакальчук - гендиректор Wildberries;
  • Владислав Бакальчук - совладелец Wildberries;
  • Андрей Ревяшко - директор по IT Wildberries;
  • Алексей Кузменко.

Татьяна Бакальчук является самой богатой женщиной Российской Федерации по итогам первого квартала 2021 года. Именно она основала компанию Wildberries.

В отношении магазина были применены следующие санкции:

  • блокирование активов:
  • полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
  • прекращение предоставления телекоммуникационных услуг;
  • запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
  • запрет на установление деловых контактов;
  • блокировка сайта www.wildberries.ru.

В отношении руководства компании Украина применила следующие санкции:

  • блокирование активов;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
  • запрет на установление деловых контактов.

Санкции будут действовать три года.

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Владимир Зеленский СНБО Франция Российская Федерация Санкции
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Зеленский подписал санкции против российского интернет-магазина и его руководства
Зеленский подписал санкции против российского интернет-магазина и его руководства
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