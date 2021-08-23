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Украина ввела санкции против Ростелекома и ряда российских СМИ

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Киев, Понедельник 23 августа 2021 01:19
Украина ввела санкции против Ростелекома и ряда российских СМИ Фото: Зеленский подписал санкции против Ростелекома и ряда российских СМИ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Украина ввела санкции против компании Ростелеком и ряда российских СМИ. В частности, санкциями предусмотрена блокировка сайтов vedomosti.ru и mk.ru.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

В списке российских СМИ также: "Новинфо", "ТРК-3", "Бизнес ньюс медиа", "Фонд изучения исторической перспективы", Ассоциация благотворительной помощи "Взаимопомощь", "Наше завтра", "Лайт-принт", "Анна-ньюс", "Народные новости", "Версия".

Против них применяется блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, блокировка интернет-провайдерами доступа к вебресурсам, в том числе к их субдоменам.

Также санкции введены против лидера так называемого "ДНР" Дениса Пушилина, в частности, блокировка интернет-провайдерами доступа к вебресурсов "Gt-news.info", "gorlovka-news.su", в том числе к их субдоменам.

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