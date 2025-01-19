Росіяни втратили за добу майже 1600 солдатів і багато техніки, - Генштаб

За добу, з 18 на 19 січня, втрати армії РФ на фронті становили 1580 солдатів. Також ЗСУ знищили 18 ББМ, 36 БпЛА та 76 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.25 орієнтовно склали:

Нагадаємо, станом на вечір, 18 січня, на фронті впродовж доби відбулося 176 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв було зафіксовано на Покровському напрямку, а саме - 84.

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