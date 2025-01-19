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Росіяни втратили за добу майже 1600 солдатів і багато техніки, - Генштаб

Неділя 19 січня 2025 08:03
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Росіяни втратили за добу майже 1600 солдатів і багато техніки, - Генштаб Фото: Сили оборони України продовжують знищувати ворога та його техніку (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За добу, з 18 на 19 січня, втрати армії РФ на фронті становили 1580 солдатів. Також ЗСУ знищили 18 ББМ, 36 БпЛА та 76 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 818 740 (+1580) осіб;
  • танків - 9811 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 412 (+18) од.;
  • артилерійських систем - 22 055 (+15) од.;
  • РСЗВ - 1262 од.;
  • засоби ППО - 1046 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 22 615 (+36) од.;
  • крилатих ракет - 3051 (+2) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 34 401 (+76) од.;
  • спеціальної техніки - 3700 (+1) од.

Росіяни втратили за добу майже 1600 солдатів і багато техніки, - Генштаб

Нагадаємо, станом на вечір, 18 січня, на фронті впродовж доби відбулося 176 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв було зафіксовано на Покровському напрямку, а саме - 84.

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Росіяни втратили за добу майже 1600 солдатів і багато техніки, - Генштаб
Росіяни втратили за добу майже 1600 солдатів і багато техніки, - Генштаб
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