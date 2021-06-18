ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

СНБО ввел полный пакет санкций против Фирташа и Фукса

Новина українською →
Киев, Пятница 18 июня 2021 18:31
СНБО ввел полный пакет санкций против Фирташа и Фукса Фото: СНБО ввело санкции против Фирташа и Фукса (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Совет национальной безопасности обороны (СНБО) на заседании 18 июня ввел полный пакет санкций в отношении украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа и российского бизнесмена Павла Фукса.

Об этом в ходе брифинга по итогам заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Относительно Фирташа введен полный пакет санкций, который можем применить к этому господину", - сказал он.

По его словам, санкции против Фирташа введены за его участие в титановом бизнесе и поставки сырья в РФ, которые были отслежены. "Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось", - уточнил Данилов.

"Что касается Фукса. Они (санкции - ред.) наложены из-за ситуации с "Голден Деррик". Речь идет о лицензии, которые человек получил за один день, она (компания - ред.) подала в суд на указ президента", - добавил секретарь СНБО.

Он уточнил, что в отношении Фукса также введен полный пакет санкций, которые можно применить к предпринимателю за "участие в этих процессах и вещах".

Фукс в эфире "Украина 24" отреагировал на санкции, назвав их "личной местью". Он заявил, что будет судиться.

"Я безусловно буду бороться за свое имя, я обязательно подам в суд и на это решение и лично на этого человека", - заявил он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Фирташ СНБО Санкции
NEWS
Абитуриенты из ОРДЛО могут избежать наказания за въезд из России: пограничники назвали условие
Абитуриенты из ОРДЛО могут избежать наказания за въезд из России: пограничники назвали условие
DAILY
МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами