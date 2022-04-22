Отмена штурма "Азовстали", срыв эвакуации, новый пакет помощи Украине: новости за 21 апреля

Президент России Владимир Путин приказал отменить штурм "Азовстали", российские оккупанты в очередной раз сорвали эвакуацию из Мариуполя, президент США Джо Байден объявил о еще одном пакете помощи Украине. Подробнее о том, что произошло в четверг, 21 апреля - в материале РБК-Украина.

Путин приказал отменить штурм "Азовстали"

Президент России Владимир Путин приказал отменить штурм украинских позиций на заводе "Азовсталь" в осажденном Мариуполе. Он посчитал его нецелесообразным.

Сообщается, что российский президент заслушал отчет министра обороны Сергея Шойгу о ходе полномасштабной войны против Украины и о ситуации в Мариуполе. "Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", - заявил Путин.

Украина требует срочный гумкоридор с "Азовстали". Там 1000 гражданских и 500 раненых бойцов

В четверг, 21 апреля, попытка эвакуировать гражданских из Мариуполя провалилась. Российские оккупанты в очередной раз сорвали создание гуманитарного коридора из города.

Украина требует от России открытия срочного гуманитарного коридора из "Азовстали" в Мариуполе. Там находятся около тысячи гражданских и 500 раненых военных.

Под Мариуполем найдена 30-метровая братская могила. Ее вырыли оккупанты

Местные жители под Мариуполем нашли 30-метровую братскую могилу, которую вырыли российские военные. Оккупанты грузовиками привозят туда тела погибших мариупольцев. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В результате долгого поиска и идентификации мест массового захоронения погибших мариупольцев установлен факт обустройства и массового захоронения погибших мариупольцев в с. Мангуш. В районе объездной дороги оккупанты обустроили несколько братских могил размером до 30 метров каждая и грузовиками свозят тела погибших, фактически просто сбрасывая их насыпью", - написал Андрющенко.

Россия стягивает резервы для наступления на Донбасс: появились спутниковые снимки

Российская армия продолжает стягивать резервы для наступления на Донбасс. В частности, зафиксированы сотни единиц военной техники недалеко от границы с Украиной в Белгородской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

"На снимках, сделанных 20 апреля, видны сотни единиц боевой техники в районе поселка Солоты Валуйского района Белгородской области", - отметил он.

ВСУ уничтожили отряд наемников из Сирии и Ливии в Попасной, - Данилов

Вооруженные силы Украины уничтожили отряд наемников из Сирии и Ливии в Попасной (Луганской области). Всего Россия могла привлечь до 500 таких бойцов. Об этом сообщил серкетарт СНБО Алексей Данилов.

По его словам, в последнее время на фронте появляются ливийцы и сирийцы - так называемые наемники.

Оккупанты сорвали гуманитарный коридор из Херсонской области, - Вилкул

Российские оккупанты 21 апреля сорвали работу согласованного гуманитарного коридора из Херсонской области. А также задержали старшего колонны, главу Нововоронцовской общины Владимира Марчука. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"Наши машины скорой помощи и автобусы были задержаны на блокпосте оккупантов за Осокоровкой перед "Кавуном". Задержан ранее согласованный с россиянами старший колонны глава Нововоронцовской ОТГ Марчук В.В. Ведутся переговоры о его освобождении", - отметил он. По его словам, машины простояли до 16:30 и вынуждены были вернуться назад.

Байден объявил о еще одном пакете помощи Украине. Включает тяжелую артиллерию

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Размер пакета составляет 800 млн долларов.

Министерство обороны США раскрыло содержимое нового пакета. Речь идет о гаубицах, снарядах, тягачах, полевом оборудовании, беспилотниках и запасных частях.

Германия исключила все тяжелое вооружение из списка для Украины, - Bild

Федеральное министерство обороны Германии по настоянию канцелярии исключило все тяжелое вооружение из списка военных поставок для Украины. Несмотря на то, что частные компании готовы поставить запрашиваемую технику в краткой и среднесрочной перспективе.

Как стало известно, канцлеру Германии Олафу Шольцу может грозить отставка из-за отказа поставлять Украине тяжелое вооружение. Недовольство решением канцлера нарастает внутри коалиции, но оппозиция уже на следующей неделе может фактически запустить процедуру объявления недоверия Шольцу.

Данилов допускает удары ВСУ по Керченскому мосту

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предположил, что мост через Керченский пролив, вероятно, уничтожат. Он считает, что украинские военные это сделают, "если будет возможность".

В Кремле отреагировали на заявление Данилова. В частности, у Путина назвали это анонсом террористического акта.Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил в случае реализации этих намерений "ответным ударом".

Кива запросил политическое убежище и гражданство в России

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива обратился к Владимиру Путину. Попросил у него политическое убежище и гражданство.

"В этот непростой период для России, которая взяла на себя "миссию "освобождения" Украины, я хочу и готов разделить все тяготы. Я дисциплинированный, сильный человек, который осознает ответственность за свои поступки, готов стать в строй России и продолжить борьбу за интересы наших братских народов. Прошу разрешить предоставить мне политическое убежище и возможность быть гражданином РФ", - пишет Кива.

ОПЗЖ теперь "за жизнь и мир": в Раде создали новую депутатскую группу во главе с Бойко

Бывшие народные депутаты фракции ОПЗЖ создали в Верховной раде новую депутатскую группу. Она получила название "Платформа за жизнь и мир".

Группу возглавил бывший руководитель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

Эстония первая в мире официально признала действия России в Украине геноцидом

В Эстонии официально признали действия России в Украине геноцидом украинского народа. Соответствующее решение принял парламент страны.

Вслед за Эстонией войну РФ против Украины признала геноцидом Латвия. Кроме того, парламент Латвии разрешил лишать гражданства за поддержку вторжения РФ в Украину.

В России вспыхнул пожар в институте Минобороны. Там разрабатывали "Искандеры"

В российском городе Тверь 21 апреля вспыхнул пожар в здании Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны РФ. Известно о пяти погибших и десятках пострадавших.

Отметим, что НИИ Воздушно-космических сил Минобороны России был создан в 2014 году. Его специалисты занимались разработкой ракетных систем противовоздушной обороны, "Искандеров", зенитных систем и систем невидимости для бомбардировщиков Ту-160.