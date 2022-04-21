Путин приказал отменить штурм "Азовстали"
Президент России Владимир Путин приказал отменить штурм украинских позиций на заводе "Азовсталь" в осажденном Мариуполе. Он посчитал его нецелесообразным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.
Сообщается, что сегодня российский президент заслушал отчет министра обороны Сергея Шойгу о ходе полномасштабной войны против Украины и о ситуации в Мариуполе.
"Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, - то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, - о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", - заявил Путин.
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