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Путин приказал отменить штурм "Азовстали"

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Москва, Четверг 21 апреля 2022 10:20
Путин приказал отменить штурм "Азовстали" Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Президент России Владимир Путин приказал отменить штурм украинских позиций на заводе "Азовсталь" в осажденном Мариуполе. Он посчитал его нецелесообразным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.

Сообщается, что сегодня российский президент заслушал отчет министра обороны Сергея Шойгу о ходе полномасштабной войны против Украины и о ситуации в Мариуполе.

"Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, - то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, - о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", - заявил Путин.

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