Россия стягивает резервы для наступления на Донбасс: появились спутниковые снимки

Российская армия продолжает стягивать резервы для наступления на Донбасс. В частности, зафиксированы сотни единиц военной техники недалеко от границы с Украиной в Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

"На снимках сделанных вчера, 20 апреля, видны сотни единиц боевой техники в районе поселка Солоты Валуйского района Белгородской области", - отметил он.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что на востоке украинскую армию ждут ожесточенные бои с российскими силами не только на Донбассе, но и в Харькове.

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