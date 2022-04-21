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В России на заявление Данилова о Керченском мосте пригрозили "ответным ударом"

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Москва, Четверг 21 апреля 2022 14:45
В России на заявление Данилова о Керченском мосте пригрозили "ответным ударом" Фото: заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление секретаря СНБО Алексея Данилова об ударе по Керченскому мосту. Он пригрозил в случае реализации этих намерений "ответным ударом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Медведева.

"Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью", - написал зампред Совбеза РФ.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут уничтожить Керченский мост, который российская сторона использует для подкрепления своих военных группировок, отметив, что украинские военные это сделают, "если будет возможность".

После чего у президента России Владимира Путина отреагировали на это заявление и назвали это "анонсом террористического акта".

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