Германия исключила все тяжелое вооружение из списка для Украины, - Bild

Федеральное министерство обороны Германии по настоянию канцелярии исключило все тяжелое вооружение из списка военных поставок для Украины. Несмотря на то, что частные компании готовы поставить запрашиваемую технику в краткой и среднесрочной перспективе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

По данным издания, украинская сторона запросила у Германии ряд тяжелых вооружений: танки "Леопард", а также бронетранспортеры "Пума", "Мардер", "Боксер" и "Фукс". Кроме того, Киев заявил об острой потребности в реактивных системах залпового огня и противокорабельных ракетах, а также противотанковых ракетах типа "Милан" и "Спайк".

Однако по инициативе канцлера Олафа Шольца перечень возможного военного экспорта, составленный Минобороны Германии, был сокращен с 48 до 24 страниц. В частности, из списка исключили все тяжелое вооружение, которое немецкая промышленность хотела продать Украине.

"Посмотрите, что делают другие, которые тесно связаны с нами - например, наши друзья в G7, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия - и что они поставляют. Они пришли к аналогичным выводам со своими вооруженными силами", - попытался объяснить Шольц свое решение.

Однако как раз США и Великобритания, а также Австралия и Нидерланды поставляют тяжелое вооружение для Украины.