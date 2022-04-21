Германия исключила все тяжелое вооружение из списка для Украины, - Bild
Федеральное министерство обороны Германии по настоянию канцелярии исключило все тяжелое вооружение из списка военных поставок для Украины. Несмотря на то, что частные компании готовы поставить запрашиваемую технику в краткой и среднесрочной перспективе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
По данным издания, украинская сторона запросила у Германии ряд тяжелых вооружений: танки "Леопард", а также бронетранспортеры "Пума", "Мардер", "Боксер" и "Фукс". Кроме того, Киев заявил об острой потребности в реактивных системах залпового огня и противокорабельных ракетах, а также противотанковых ракетах типа "Милан" и "Спайк".
Однако по инициативе канцлера Олафа Шольца перечень возможного военного экспорта, составленный Минобороны Германии, был сокращен с 48 до 24 страниц. В частности, из списка исключили все тяжелое вооружение, которое немецкая промышленность хотела продать Украине.
"Посмотрите, что делают другие, которые тесно связаны с нами - например, наши друзья в G7, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия - и что они поставляют. Они пришли к аналогичным выводам со своими вооруженными силами", - попытался объяснить Шольц свое решение.
Однако как раз США и Великобритания, а также Австралия и Нидерланды поставляют тяжелое вооружение для Украины.
Напомним, только вчера глава комитета Бундестага Германии по внешней политике Михаэль Рот допустил поставки тяжелого вооружения для Украины, что раньше вообще не планировалось.
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