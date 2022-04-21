Верещук о сегодняшней попытке эвакуации из Мариуполя: нечем порадовать

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о сегодняшней попытке эвакуации из Мариуполя. Она заявила, что со стороны оккупантов все происходит очень сложно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Верещук.

"По Мариуполю нечем порадовать. Очень все туго идет. Со стороны россиян все происходит очень сложно, хаотично, медленно и, конечно же, нечестно", - написала она.

Она отметила, что дает надежду лишь тот факт, что вчера люди впервые поехали из Мариуполя в Запорожье.

"Просим прощения у мариупольцев, которые сегодня не дождались эвакуации. У точки сбора начался обстрел, из-за чего коридор пришлось закрыть. Дорогие мариупольцы, знайте: пока у нас будут хоть какие-то возможности, мы не оставим попыток вытащить вас оттуда! Держитесь!",- добавила Верещук.

Отметим, что в Мариупольском городском совете сообщили, что сигнал украинского радио на частоте АМ 873 кГц (не FM) поможет местным жителям узнать об эвакуации.

"Если появляется связь, то нестабильная. На счету каждая минута. Важно использовать ее с пользой. Передайте родным, где они могут найти информацию для спасения. Поймать можно через автомагнитолу. Именно так можно узнать об эвакуации из Мариуполя в Запорожье", - сообщили в горсовете.