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В России вспыхнул пожар в институте Минобороны. Там разрабатывали "Искандеры"

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Тверь, Четверг 21 апреля 2022 16:47
В России вспыхнул пожар в институте Минобороны. Там разрабатывали "Искандеры" Фото: в Твери горит институт Минобороны РФ (t.me/tass_agency)
Автор: Наталья Юрченко

В российском городе Тверь 21 апреля вспыхнул пожар в здании Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны РФ. Известно о пяти погибших и десятках пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.

Пожар возник около 11:00. Местные представители экстренных служб сообщают, что горят несколько этажей, общая площадь пожара достигает тысячи квадратных метров. Из-за мощного возгорания кровля здания обрушилась.

По информации российских СМИ, персонал института эвакуировали. Причиной пожара могла стать аварийная работа электросети в старом здании.

По состоянию на 16:00 известно о пяти погибших и 30 пострадавших.

Стоит отметить, что НИИ Воздушно-космических сил Минобороны России был создан в 2014 году. Его специалисты занимались разработкой ракетных систем противовоздушной обороны, "Искандеров", зенитных систем и систем невидимости для бомбардировщиков Ту-160.

Напомним, Россия начала поисковые работы на месте крушения крейсера "Москва".

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