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Украина требует срочный гумкоридор с "Азовстали". Там 1000 гражданских и 500 раненых бойцов

Новина українською →
Мариуполь, Четверг 21 апреля 2022 11:15
Украина требует срочный гумкоридор с "Азовстали". Там 1000 гражданских и 500 раненых бойцов Фото: вице-премьер Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Мария Кучерявец

Украина требует от России открытия срочного гуманитарного коридора из "Азовстали" в Мариуполе. Там находятся около тысячи гражданских и 500 раненых военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

"Требуем от россиян срочный гуманитарный коридор с мариупольского комбината "Азовсталь"! Там сейчас находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех надо вытащить из "Азовстали" сегодня!"- заявила Верещук.

В свою очередь она призвала мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на "Азовстали".

"Сейчас это ключевая точка и ключевой момент для гуманитарных усилий!!!"- подчеркнула Верещук.

Напомним, вице-премьер сообщила, что украинская сторона сегодня продолжит эвакуацию из Мариуполя. Автобусы в сторону подконтрольной территории отправятся во второй половине дня.

Отметим, оккупанты уже пятые сутки подряд бомбардируют"Азовсталь" в Мариуполе, где находятся украинские военные и гражданские жители.

При этом сегодня президент России Владимир Путин приказал отменить штурм украинских позиций на заводе "Азовсталь" в осажденном Мариуполе. По его словам, это якобы "нецелесообразно".

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Азовсталь Мариуполь эвакуация Ирина Верещук
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