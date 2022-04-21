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Если будет возможность. Данилов допускает удары ВСУ по Керченскому мосту

Новина українською →
Крым, Четверг 21 апреля 2022 09:46
Если будет возможность. Данилов допускает удары ВСУ по Керченскому мосту Фото: Украина может ударить по Керченскому мосту (wikipedia)
Автор: Наталья Юрченко

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предположил, что мост через Керченский пролив, вероятно, уничтожат. Он считает, что украинские военные это сделают, "если будет возможность".

Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио НВ.

Такой шаг необходим, поскольку Россия использует данную переправу для подвоза вооружения и подкрепления своей армии.

"Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", - заявил Данилов.

Стоит отметить, что Керченский мост - это транспортная переправа протяжностью 19 километров, которая была построенная Россией после аннексии Крыма. Он соединяет полуостров и РФ.

Напомним, в Крыму опасаются наступления Вооруженных сил Украины.

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