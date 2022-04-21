ru ua
Чт, 21 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ОПЗЖ теперь "за жизнь и мир": в Раде создали новую депутатскую группу во главе с Бойко

Новина українською →
Киев, Четверг 21 апреля 2022 16:07
ОПЗЖ теперь "за жизнь и мир": в Раде создали новую депутатскую группу во главе с Бойко Фото: нардепы бывшей ОПЗЖ создали новую группу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Бывшие народные депутаты фракции ОПЗЖ создали в Верховной раде новую депутатскую группу. Она получила название "Платформа за жизнь и мир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка в Telegram.

Группу возглавил бывший руководитель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

"Вместо ОПЗЖ в парламенте будет группа "Платформа за жизнь и мир". Главой группы избрали Юрия Бойко. В состав вошло 25 депутатов (экс-ОПЗЖ). P.S. Солод и Королевская тоже зашли в состав", - написал Железняк.

ОПЗЖ теперь &quot;за жизнь и мир&quot;: в Раде создали новую депутатскую группу во главе с Бойко

Вместе с тем, ранее нардеп Алексей Гончаренко подробнее рассказал о том кто вошел во вновь созданную группу.

"Также в состав вошли: Волошин, Загородний, Кальцев, Колтунович, Левочкин, Макаренко, Мамоян, Папиев, Пузанов, Суркис, Шуфрич, Борт, Дунаев, Иоффе, Качный, Ларин, Левочкина, Мамка, Нимченко, Пономарев, Скорик, Черный, Королевская, Солод", - написал Гончаренко в Telegram.

Напомним, фракция "Оппозиционная платформа - За життя" приостановила свою деятельность в Верховной раде Украины. Соответствующее решение объявили на закрытом заседании парламента 14 апреля.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о приостановлении деятельности пророссийских партий, среди которых - и ОПЗЖ. Согласно этому решению, их деятельность прекращается на период военного положения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Оппозиционная платформа За життя
NEWS
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию
Милан Лелич, Виталий Носач "Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию