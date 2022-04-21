ОПЗЖ теперь "за жизнь и мир": в Раде создали новую депутатскую группу во главе с Бойко

Бывшие народные депутаты фракции ОПЗЖ создали в Верховной раде новую депутатскую группу. Она получила название "Платформа за жизнь и мир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка в Telegram.

Группу возглавил бывший руководитель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

"Вместо ОПЗЖ в парламенте будет группа "Платформа за жизнь и мир". Главой группы избрали Юрия Бойко. В состав вошло 25 депутатов (экс-ОПЗЖ). P.S. Солод и Королевская тоже зашли в состав", - написал Железняк.

Вместе с тем, ранее нардеп Алексей Гончаренко подробнее рассказал о том кто вошел во вновь созданную группу.

"Также в состав вошли: Волошин, Загородний, Кальцев, Колтунович, Левочкин, Макаренко, Мамоян, Папиев, Пузанов, Суркис, Шуфрич, Борт, Дунаев, Иоффе, Качный, Ларин, Левочкина, Мамка, Нимченко, Пономарев, Скорик, Черный, Королевская, Солод", - написал Гончаренко в Telegram.